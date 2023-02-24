«Привели российского оккупанта на нашу территорию» – Из Верховной рады выгнали трех сбежавших за границу депутатов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Верховная рада лишила депутатских мандатов бывших соратников Виктора Медведчука – Наталью Королевскую, Юрия Солода и Олега Волошина.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Присутствующие принялись наперебой обвинять отсутствующих во всех грехах.

«Королевская из Луганской области, Солод – прифронтовой Славянск. Вместо того, чтобы сейчас заниматься и эвакуацией, и гуманитарной помощью своим избирателям, эта сладкая парочка представляет сейчас «батальон Дубай». И в то время, когда они наслаждаются жизнью в самой дорогой стране мира, и, судя по всему, заработали эти все средства на пророссийской риторике в Украине. А Волошин – приспешник Януковича, который обзывал нас тут всех «соросятами» и поросятами, но он сбежал накануне войны. Сейчас, по некоторой информации, открывает дверь в офис Медведчука в Москве», – сказала член фракции «Европейская солидарность» Мария Ионова.

В свою очередь, депутат-тимошенковец Сергей Власенко припомнил, что все члены «ОПЗЖ» – «агенты Кремля».

«Необходима политическая ответственность тех, кто привел российского оккупанта на нашу территорию не 24 февраля 2022 года, а в 2014 году. Поэтому мы систематически голосуем за лишение мандатов таких людей», – вещал он.

Депутат от «Голоса» Роман Лозинский потребовал отобрать мандаты и у всех депутатов, кого можно заподозрить в нелояльности бандеровскому режиму.

«Пан председатель, кроме заявлений, которые мы получаем в этом зале, законопроект 7476 правительственный зарегистрирован, комитет его поддержал, о лишении мандатов депутатов местных советов: «Шариев» «Оппоблок», «Партии регионов», «ОПЗЖ» – они до сих пор депутаты местных советов. И наша ответственность – проголосовать его в этом зале. Я призываю на следующем заседании это сделать», – сказал Лозинский.

Затем к трибуне вышел депутат от «Слуг народа» Сергей Кальченко и сообщил, что комитеты поддерживают санкции против неугодных.

«Регламентный комитет рассмотрел заявления народных депутатов Солода, Королевской и Волошина о досрочном прекращении их полномочий в порядке положений статьи 81 Конституции Украины, и по результатам рассмотрения этих заявлений Регламентный комитет принял решение и членами комитета внесено три проекта соответствующих постановлений», – сказал Кальченко.

После чего в ходе голосования были приняты все три постановления о лишении депутатов мандатов.