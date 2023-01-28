Сформирован российско-украинский батальон «Дубай»

Вы наверняка не удивитесь – но на Украине очередной громкий скандал. Ну как скандал – конечно, по сравнению с недавним парадом отставок топ-чиновников и труба будет пониже, и дым пожиже, но, тем не менее, шумиха поднялась знатная.

Журналист Михаил Ткач из программы «Схемы» (дочернего проекта американского Радио «Свобода») – тот самый, который не так давно обнаружил на Лазурном берегу во Франции скрывающийся от мобилизации в тамошних казино и ресторанах элитный батальон «Монако», задокументировал следы пребывания еще одного потенциального резерва ВСУ. На этот раз в Дубае.

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Среди попавших в кадр «Схем» украинских политиков – соратники газовых олигархов Бойко и Фирташа по одному из осколков ныне запрещенной ОПЗЖ: луганчанка Наталья Королевская с мужем Юрием Солодом, депутат и юрист Суто Мамоян.

Засветились в Дубае также телеведущий Савик Шустер и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко с мужем. Последних журналисты сняли на видео прямо на пляже. Характерно, что, увидев людей с камерами, Юлия Владимировна поспешила скрыться за забором своей виллы.

Связанное с иностранными посольствами и западными грантовыми фондами киевское издание «Украинская правда» также подтвердило, что глава «Батькивщины» первые дни нового года провела в Дубае – на вилле пятизвездочного отеля Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра.

Как следует из расследования «УП», Тимошенко за бугром осторожничает и старается без нужды не светиться. Так что ее невозможно увидеть фланирующей по набережной, а виллу она покидает прямо из подземного паркинга, чтобы никто не смог заснять, как она садиться в люксовое авто стоимостью в сто годовых зарплат рядового украинца.

Тут нужно сказать, что сегодня на Украине известной свободой рук и возможностью озвучивать некоторые неприятные для власть имущих вещи обладают лишь немногие – либо люди, связанные со спецслужбами, либо журналисты, аффилированные с западными грантоедами – пресловутые «соросята». Потому что украинские спецслужбы и украинские НКО курируются из одной грибницы.

Так что расследования, подобные «схемовским» или в исполнении УП, – это, помимо всего прочего, – один из имеющихся в наличии у западных кураторов механизмов контроля над украинскими политиками, которым время от времени демонстрируют длину поводка. Иначе говоря, с реальным контролем над политической элитой со стороны гражданского общества все это не имеет мало общего.

Вот и сейчас нетрудно заметить, что под раздачу попали не просто политики, а парламентские сателлиты «Слуги народа», только что пережившей свой кадровый шторм с подачи тех же грантоедских расследователей. Столара, Королевскую и тимошенковцев называют в числе тех, кто активно подголосовывал в Раде за необходимые Ермаку, Зеленскому и уже уволенному из ОП Кириллу Тимошенко законы, которые грантоеды открыто называли «коррупционными».

Связанный с лоббистами Коломойского телеграм-канал «Темный рыцарь» раскрывает завесу над одним из механизмов такого контроля Банковой за своими сателлитами:

«Уголовное дело на депутатов бывшей ОПЗЖ, ныне перекрасившихся в «миролюбов» и «видновлювачив» – открыто ГБР аккурат после провала в Раде закона про повышение акцизов на топливо. Фракция ОПЗЖ за внесение в повестку дня законопроекта 7668 дала всего 8 голосов. После этого, как по свистку, вышел фильм «УП» про живущих в Монако депутатов. И затем к делу подключились следователи Государственного бюро расследования, находящиеся в ручном управлении Офиса президента».

Понятно, что после этого необходимые голоса за упомянутый закон быстро нашлись.

Интересно, что, если верить Радио «Свобода», незадолго до выхода скандального расследования по Дубаю Столара сделали «невыездным». 20 января его не выпустили из Украины на основании известного указа Зеленского о запрете чиновникам, депутатам, силовикам и судьям покидать страну в период военного положения.

Не успел на Украине отгреметь скандал с «батальоном «Дубай», как разразился новый – из партии «Слуга народа» с шумом изгнали одиозного нардепа, киевского ресторатора и по совместительству кума Андрея Ермака Николая Тищенко. Того самого Тищенко, который более известен в авторитетных кругах украинской столицы под погонялом «Коля Оболонский». Того самого Тищенко, который, наплевав на коронавирусные запреты, держал открытыми двери своего люксового ресторана «Велюр» в украинской столице, в то время когда весь остальной киевский бизнес загибался под бременем санитарных ограничений. Того самого Тищенко, который прославился своим вопиющим невежеством и, например, в день Крещения Руси поздравлял посполитых с незалежностью. Ну и того самого Тищенко, который засветился в скандале с попытками «рулить» в ручном режиме закарпатской таможней, чтобы та не мешала проезду фур с контрабандой якобы для нужд ВСУ.

Тищенко выпихивали из фракции, что называется, всем миром. Что неудивительно, поскольку своими действиями он успел нажить себе множество врагов даже среди однопартийцев. По вопросу Тищенко даже устраивали голосование в партийном чате. И вот итог – одиозного кума Ермака таки выгнали – о чем доложила граду и миру глава партии Елена Шуляк.

Погорел Тищенко на малости, можно сказать, по собственной глупости. В то время когда под Соледаром сотнями в день гибли украинские солдаты, он, вопреки президентскому запрету, обнаружился сначала во Вьетнаме, а затем в Таиланде. И не в служебной командировке, а на отдыхе. Запилив в соцсетях компромат на самого себя. Ну, то есть не компромат, а чтобы похвастаться перед пацанами в стиле «Вы где? А я на море!». Но вышло, как вышло. В общем, дорого Коле Оболонскому обошелся отдых в Таиланде.

Мораль этой истории будет немного парадоксальной: соцсети – зло. Вот не было бы всех этих фейсбуков с инстаграмами, и не выкладывали бы випы компрометирующие фото-видео, так и никто бы не узнал, что они проводят отпуска вовсе не на передовой.

В этом месте можно было бы громко позлорадствовать над хохлами, особенно сидящими в окопах под Артемовском или Авдеевкой. Мол, смотрите как вам шлют приветы с солнечных островов Тимошенко, Столар или Тищенко. Однако полноценному злорадству мешает осознание того факта, что как ни крути, мы с украинцами таки один народ, и одно из доказательств этого – совершенно одинаковое поведение паразитических элит во время войны.

Глядя на фото Тищенко из Таиланда поневоле вспоминаешь видос курского депутата-единоросса из мексиканского Канкуна или всплывшие фото пермского депутата с семьей из столиц стран НАТО. Да и недавно обнародованная Financial Times информация из тех же Эмиратов наводит на определенные размышления и выводы. За год в ОАЭ стало на 15 тысяч миллионеров больше – большинство из них новоприбывшие россияне. За 11 месяцев 2022 года (напомню, это год СВО), российские богачи заключили в Дубае более 87 000 сделок с недвижимостью, что на 44% выше показателя довоенного 2021 года.

Но не Дубаем единым. Так, в минувшем году россияне стали крупнейшими иностранными покупателями недвижимости в Турции — они купили рекордные 16 312 домов. Причем, покупки россиянами турецкой недвижимости в год СВО составили почти четверть от всех продаж иностранцам: в три раза больше чем в 2021 году. К сожалению, РБК и Financial Times не дают аналогичной статистики по вложениям украинских богачей, но нет сомнений в том, что и они не отстают от российских коллег.

Когда вы видите скандальные видео с клубных концертов и корпоративов в Дубае, где публика кричит «Слава Украине!») – это вот именно из этого социального слоя, чтоб вы понимали.

Причем, уехавшие из России зачастую отдыхают они в одних и тех же отелях с бойцами украинских батальонов «Дубай» и «Монако», их яхты стоят рядышком в одних и тех же маринах, а сами они как ни в чем ни бывало тусят на вечеринках друг у друга, как это недавно произошло во французском Куршавеле, где российскую телеведущую Алла Михееву – благодаря засветке в сторис того же Инстаграма – обнаружили на вечеринке с украинскими флагами, устроенной претенденткой на звание «Мисс мира» этого года от Незалежной.

Во всем этом, если задуматься, нет ничего удивительного. Ведь все эти барыги – что по московскую, что по киевскую сторону нынешнего фронта – сформировались и стали теми, кем стали, в одной и той же социальной реальности, на одних и тех же «распилочных» схемах, и «сосали» из одной и той же нефтегазовой трубы, на подсосе у которой в разные годы были и Абрамович, и Медведчук, и Тимошенко.

Как не удивляет и вскрывшаяся недавно информация о том, что болгарская «дочка» «Лукойла» снабжала Украину ГСМ самую горячую первую половину 2022 года, фактически помогая военному противнику России. Как не удивляет и то, что выданными уже в разгар майдана украинскому заводу «Артем» кредитами грефовского Сбербанка все «минские» годы оплачивалось производство украинских ракет и снарядов, летевших в сторону Донбасса.

При этом «предателями» проще всего назвать актеров, певцов или же сбежавших от мобилизации программистов. Нет, эти последние тоже виновны, но, строго говоря, степень вины, конечно, разная. Как я уже неоднократно писал, с тех, которые заказывают музыку спрос больше чем с тех, которые поют.