Приветствие Путина и саудовского принца станет новым мемом

30.11.2018, Москва, Михаил Рябов

Мировые СМИ продолжают обсуждать известия с саммита «Большой двадцатки», где, как уже сообщал «ПолитНавигатор», Владимир Путин не поздоровался с Дональдом Трампом после того, как американский президент отменил переговоры с российским лидером из-за украинской провокации в Керченском проливе.

Трамп не поздоровался с Путиным и проходит мимо него, а Путин делает вид, что не замечает Трампа

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Теперь в центре внимания – приветствие Путина и саудовского принца Мохаммеда бин Салмана. «Ну все. Пародистам и карикатуристам теперь раздолье. Приветствие Путина и Салмана отныне супермем», – отмечает издание «Россия в глобальной политике».

Салман стал героем еще одного сюжета – журналисты благодаря включенным микрофонам подслушали его разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном, передает TheGuardian.

«Я беспокоюсь. Я волнуюсь … я говорил тебе», – сказал Макрон.

«Да, ты сказал мне», – говорит принц. «Большое спасибо».

«Ты никогда меня не слушаешь», – продолжает Макрон.

«Нет, конечно, я слушаю», – отвечает принц и начинает улыбаться, по-видимому, заметив, что за разговором следит пресса.

«Потому что я тебе говорил. Для вас это было важнее», – добавляет Макрон и натянуто улыбается, прежде чем отвернуться от камеры.

Затем Макрон что-то произносит, но это нельзя расслышать. Саудовский лидер заверяет: «Все в порядке. Я могу с этим справиться».

После очередного неразборчивого отрезка разговора Макрон говорит: «Я человек слова».

Издание предполагает, что речь могла идти об убийстве журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Турции.