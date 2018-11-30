Путин и Трамп проигнорировали друг друга на первом пленарном заседании G20

30.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Президент Российской Федерации Владимир Путин демонстративно проигнорировал президента США Дональда Трампа на саммите G20, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На первом пленарном заседании G20 между Путиным и Трампом будут сидеть четыре лидера. Рядом с Путиным сидят наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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Отметим, что в ходе приветствия официальных лиц президент РФ поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии и демонстративно сел за стол. При этом здороваться с Дональдом Трампом он не стал.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе