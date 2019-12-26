26.12.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Галиция, Донбасс
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Привыкайте и готовьтесь к войне: Львовское ТВ даёт установку

В следующем году война на Донбассе не закончится, что бы ни говорил о мире президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому украинскому населению нужно свыкаться с мыслью о войне и не бояться ее.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил замкомандира «Украинской добровольческой армии», праворадикал Андрей Гергерт (позывной «Червень»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Она будет, война будет продолжаться. Президент говорит про «слово мир – ключевое для него», а у меня вопрос к президенту – когда хотя бы один боец за год погибает, у нас, на этой войне, один воин – у нас мир в стране или война? Это война или мир?

У нас их сотни гибнут, тысячи покалеченных. Она будет продолжаться, и пусть люди, просто чем быстрее это все осознают, не пугаются этого, а примут это, нас это ждет в 20-м году», – заявил Гергерт.

Ранее Гергерт передал «привет» Зеленскому от боевиков с фронта и заявил, что президент может «заиграться» со своими мирными инициативами.

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