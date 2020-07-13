Признание Климкина: «Даже распад России не поможет Украине»

13.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия не будет относиться к Украине лучше даже, если представить, что она когда-нибудь расколется и на ее территории образуются другие государства.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, прошедшее в России недавно голосование за поправки к Конституции, где подавляющее большинство проголосовало «за» – яркое тому свидетельство.

«Представим себе, что Россия в какой-то момент станет лучшей, условно. Будут политические пертурбации. Кстати, я не очень представляю себе идею, что если Россия начнет сыпаться, то на ее месте будут страны, которые будут больше нас любить. Видели последнее голосование конституционное в России? Там самое большое «нет» – это Дальний Восток. Вот, представьте себе очень условно, я не спекулирую, что Якутия или Бурятия откалываются от России, и что, остатки будут лучше относиться к нам?», – заявил Климкин.

Украинский дипломат также подчеркнул, что в РФ нет и лояльных Украине политиков, в том числе и среди так называемых либералов.

«Я сегодня не вижу ни одного российского политика, который позитивно относился бы к Украине. Есть спектр этого отношения. Есть условно Путин, есть люди круче Путина, реально, они есть в окружении Путина. Есть такие, кого мы условно называем российскими либералами, тоже условно тем не менее, но людей, которые позитивно относятся к Украине можно пересчитать по пальцам в России. И не нужно надеяться, когда мне говорят, что может быть мы подождем, «мудрый индеец» – это не для нас, можем не дождаться», – резюмировал экс-министр.