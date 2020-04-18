Признание Кравчука: Украинское лихо началось задолго до Зеленского

18.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Ушедшая в оппозицию предыдущая украинская власть, которой должно быть стыдно и рта открывать, ставит себя в пример перед откровенно не владеющей ситуацией командой Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я неслучайно начал говорить об оппозиции на телеканалах. Им мало Верховной рады, и часто уже надо уши закрывать от того, что они там делают, когда не могут принять самые необходимые для Украины законы. Тогда они выходят на телеканалы и начинают тут ещё спорить, те же люди, что и в Верховной раде. «Всё пропало», «ничего не будет», «худшие на Украине» – я слежу за каждым выступлением очень внимательно.

Тот, кто часто приходит с оппозиции, он не думает о коронавирусе и не думает об Украине, он думает о своей политической силе. Некоторые прямо с этого начинают, мол, вот мы бы! Только что были и, извините, обмишурились так, как только могли, а теперь они говорят, вот мы бы! То лихо, которое нас настигло, оно началось не при Зеленском», – заявил Кравчук.

«Я не защищаю Зеленского, я не защищаю украинское правительство, потому то оно давно должно было навести порядок и дисциплину на Украине. Разве это нормально, когда глава таможни, по-моему, фамилия Нефёдов, фактически приватизировал себе таможню, и они там сами себе устанавливают премии, зарплаты? Такое ощущение, что это не государственная организация, а их личная.

А кто понасоздавал эти так называемые советы, которые вместе с министром, рядом с руководством государственных структур, какие-то наблюдательные советы, которые управляют отраслями, а Кабмин только дублирует то, что они скажут! Кто это придумал, откуда это пошло?» – возмущался экс-президент.

«Почему, имея бразды правления, почему, имея конституционные полномочия, когда речь идёт о государственных структурах и госсобственности, когда вас всех нанял украинский народ, и вы должны перед ним отчитываться, вы должны встать и сказать: мы не можем этого сделать, потому что у нас тонка кишка. Или сделайте. И перестаньте друг на друга перекидывать ответственность», – добавил Кравчук.

Как сообщалось ранее, в Донецке жалеют, что жили в одной стране с такими людьми, как Кравчук.