09.10.2020, Москва, Сергей Рулёв
 
Белоруссия, Москва, Оппозиция, Политика, Россия
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Признание либерала: На митингах против Лукашенко в Москве нет ни одного белоруса


Блогер и репортёр Сергей Рулёв после серии разоблачительных репортажей о московских либералах стал узнаваем в их среде. Накануне вечером в центре столицы Рулёва на улице узнал «активист», ранее участвовавший в акциях протеста против Александра Лукашенко возле посольства Белоруссии.

Рулёв не растерялся и включил камеру. Молодой человек признался, что не разделяет взглядов «ватников» – сам местный, оппозиционер и либерал и знает эту тусовку вдоль и поперёк. А ещё у парня семейный разлад, т.к. его родители за Путина и ездят к родственникам на Украину, где в разговорах славят «Русский мир».

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Интересно, что оппозиционер признался: среди протестующих под посольством Белоруссии нет белорусских граждан, а вся тусовка представлена местными противниками российской власти, которые солидарны с Беломайданом.

По словам парня, протесты в Белоруссии вдохновляют российских либералов, так как сами они надеются поднять аналогичный бунт после выборов в Госдуму.

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