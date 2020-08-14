Признание Зе-команды: Выборы в Донбассе отменили из-за рейтинга «Слуги народа»

14.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский президент Владимир Зеленский и его команда, пообещав в ходе предвыборной кампании добиться мира и процветания, после получения власти забыли про Донбасс, в результате чего полностью утратили поддержку местного населения.

Об этом эфире телеканала «Наш» заявил бывший советник секретаря Совбеза Украины, соратник президента Зеленского Сергей Сивохо.

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«После выборов я говорил, что нужно продолжать работу в Донбассе, необходимо создавать организацию. Но из этого ничего не было сделано до совсем недавнего времени. Лишь месяц или полтора назад там появились люди, которые начали заниматься партийными делами», – сказал он.

Сергей Сивохо подчеркнул, что именно по этой причине Владимиру Зеленскому посоветовали просто «отрубить» Донбасс, ведь это гораздо проще, чем восстанавливать утраченное доверие.

«Тяжеловато, наверное, потеряв столько времени, потеряв из-за непопулярных решений имидж партии, приходить туда и пытаться что-то делать на выборах. Очевидно, есть в офисе президента политические консультанты, которые подсказывают Зеленскому такое решение: «А давайте просто отрубим и всё».

Проживающие в Донбассе люди очень возмущены таким решением. Но ЦИК уже отправил запрос, чтобы всё-таки уточнили ситуацию с безопасностью», – резюмировал бывший советник президента.

Напомним, как ранее корреспондент «ПолитНавигатора», Центральная избирательная комиссия Украины отменила проведение местных выборов 25 октября 2020 года на некоторых подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.