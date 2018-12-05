05.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия
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Признания документов ЛДНР в России оказалось недостаточно

Решения российского правительства о признании паспортов ДНР и ЛНР недостаточно, необходимо начать процесс массовой выдачи российского гражданства жителям Донбасса.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил президент Института национальной стратегии, политолог Михаил Ремизов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отдельно хочу сказать о проблеме ДНР и ЛНР. К сожалению, решение, которое в свое время было принято о признании паспортов, не закрывает социальную проблему пребывания, трудоустройства и контактов этих граждан с Россией.

Прежде всего, потому, что на территории этих самопровозглашенных республик меньшая часть населения являются носителями соответствующих паспортов, просто потому, что они хотят продолжать получать на Украине пенсии и не имеют никаких проблем с контактами с той стороной.

Поэтому здесь необходимы какие-то отдельные решения, связанные с массовой раздачей гражданства. Но эти решения будут приняты только в том случае, если будет создана политическая и правовая рамка», – пояснил эксперт.

Напомним, ранее Михаил Ремизов заявлял, что компенсировать демографическую яму в России могут русские мигранты из Украины

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