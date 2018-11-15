Русские Украины вместо среднеазиатов: Как лечить демографическую яму

15.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Компенсировать демографическую яму в России могут русские мигранты из Украины. Такое мнение в ходе пресс-конференции в Москве высказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лечить российскую демографическую яму миграцией и натурализацией среднеазиатского населения, на мой взгляд, категорически опасно. Лучше иметь проблемы с демографией, чем социальный, культурный и этнический взрыв в перспективе 10-20 лет.

Мне кажется очень маловероятной возможность того, что российская миграционная политика и политика натурализации станет селективной в этнокультурном отношении, то есть развернутой в сторону русских, но вариант принятия отдельного акта об Украине мне кажется политически возможным. То есть принять такой акт, который затронул бы львиную долю русских соотечественников», – отметил эксперт.