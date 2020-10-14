«Признавай теперь Крым российским» – Дуду призвали ответить за слова

14.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Польша ведёт хитрую игру, в ходе которой готова временно закрывать глаза на многие принципиальные разногласия, чтобы заманить Украину под свой контроль, завлекая украинцев в проект «Триморье».

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«То, что приехал туда (на Украину – ред.) Дуда и объяснил: вы теперь младший партнёр, а это именно так и выглядело, что теперь Польша берёт под покровительство Украину, которая должна, по их мнению, на восточном фронте что-то держать. Делать «Триморье» или «Междуморье», как они говорят, и соответственно этот бампер выстраивать между Европой и Россией.

Вот в этом отношении они, конечно, спелись, и я думаю, что это такие моменты, они готовы закрывать друг другу [на многое] глаза. Этот приветствует там: «Слава Украине, героям слава», под лозунги, которые бандеровцы убивали поляков непосредственно, но это они уже забывают», – заявил депутат.

«При этом делают заявление, что границы после Второй мировой войны должны быть нерушимы, железно нерушимы, забывая, наверное, про Югославию, про Косово, про Советский Союз, забывая про объединение Германии, и, в конце концов, если это так, то для Дуды надо сказать, если это так, то всё нормально, Крым признавайте. Потому что он был передан, скажем, не до войны, а гораздо позже в 56 году», – напомнил Журавлёв.