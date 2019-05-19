Призыв Портнова возвращаться на Украину может быть ловушкой

19.05.2019, Москва, Михаил Рябов

Призыв к политбеженцам возвращаться на Украину, озвученный сегодня Андреем Портновым, экс-главой юридического блока администрации Виктора Януковича, прибывшим в Киев спустя 5 лет после госпереворота, может оказаться ловушкой.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, вынужденный покинуть Украину после победы Евромайдана из-за преследования СБУ как «пособника террористов Донбасса».

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Журавко обратил внимание, что риторика новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского пока что повторяет все главные тезисы его предшественников-националистов.

Зеленский не осудил государственный переворот, массовое убийство противников Евромайдана в Одессе, зато озвучивает старые тезисы о России как «агрессоре», «оккупированном» Донбассе и Крыме, выражает солидарность с запрещенным в РФ меджлисом.

«Как бы это все не было своего рода капканом. Бросил клич, все подумают, что действительно ситуация поменялась, а по приезду начнут всех «хлопать», – сказал Журавко о призыве Портнова.

Он обратил внимание, что до работы на Януковича Портнов был членом команды Юлии Тимошенко, поэтому его возвращение в Киев может быть результатом кулуарных договоренностей с националистическим режимом, которому будет теперь служить экс-«регионал».

«Показное возвращение нескольких политиков на Украину, не представляющих угрозы для бандеровского режима, может быть использовано Киевом еще и для показухи, в том числе, на Западе – «мы, в отличие от Порошенко, не преследуем оппозицию», – сказал экс-депутат.

По мнению Журавко, политические беженцы могут рассмотреть возможность возвращения на Украину только после публичных гарантий представителей новой власти, а также принятия соответствующих решений Верховной Радой.

«Портнов как юрист не может не понимать, что возвращение без юридических гарантий чревато репрессиями для бывших беженцев, поэтому спешить никому не стоит. Во времена Майдана участники беспорядков добивались принятия Верховной Радой закона об амнистии. Если в Киеве действительно готовы пойти на вариант мира и разрешения кризиса политическим диалогом, парламент должен принять аналогичное решение в отношении участников Русской весны. А также отменить прочие репрессивные меры, утвержденные после 2014 года. До этого я никому не советую торопиться и поддаваться на сомнительные призывы возвращаться на Украину», – сказал Журавко.