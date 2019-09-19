Про уволенного Вятровича, сортиры и арифметику

19.09.2019, Одесса, Татьяна Геращенко

Радость по поводу увольнения Вятровича напоминает конкурс красоты и доброты между Гитлером, Муссолини, Франко и Пиночетом. Предположим, что Гитлер бы выиграл… Но Муссолини-то чем хуже?!

Вот придет на место Вятровича такая же гнида только менее эпатажная, и что? Огрызко там какой-нибудь или его клон? Или вообще левый чувак, как принято теперь, из КВНа? Хоть мольфар, хоть тришкин кафтан.

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Вот если бы саму эту клоаку – Институт национальной памяти – ликвидировали, тогда, я понимаю, была бы радость. Хотя нет – если бы взяли, как положено, ритуально, с победным знаменем, как Рейхстаг – вот годный вариант!

От миллионов, выделенных на содержание клоаки, волосы встают дыбом. От миллионов на надуманное, высосанное из пальца вредительство в нищей и голодной стране (я бы даже сказала, полустранке). От миллионов там, где на каждодневный высер Вятровича приходилось по сто объявлений «Помогите спасти трехлетнего ребенка от рака! Денег нет». Зачем? Зачем вообще нужно существование Института национальной памяти. Вот он – главный вопрос!

Какая еще национальная память может быть в полустранке, где Ющенко уже давно канонизировал голодомор и раздал воякам УПА елочные игрушки, простите, ордена и медали, а Порошенко приобрел чемодан без ручки под названием Томос? Где каждый год из школ выпускается очередное поколения зомби, не помнящих родства, а в университетах его радостно приветствуют зомби-наставники.

Где, если ты не угоден, но докопаться не к чему, то докопаются даже за родной русский язык. То есть все сделано, чего же более? Да и в своем прощальном видеообращении Вятрович сам сказал, что свою миссию выполнил, а именно – окончательно декоммунизировал Украину вплоть до ликвидации последних «памятников тоталитарному режиму»?..

Отвечаю, только теперь, как говорится, следите за руками. Во время грандиозных голодомор-туров, когда Ющенко разъезжал по городам и весям Украины, сбивая с коровников звезды и устанавливая на месте скотомогильников статуи изможденных истуканов, чьи руки неизменно тянулись в сторону России, пронырливые дельцы придумали такой ход.

Они заранее узнавали маршрут, по которому планирует двигаться кортеж мессии (ей богу, прям гастроли «Металлики»), и обращались в администрацию президента с охами и ахами следующего толка. А вы, мол, знаете, что в таком-то селе, где открывается голодоморный монумент, сортира ни одного нет, который не стыдно было бы явить гаранту?! «А если его приспичит? Подумайте сами – случится ганьба! А уж как позлорадствуют пророссийские силы! Ой, вэй… Между тем, у нас есть уже готовый проект сортира».

Конечно, доброхоты тут же получали деньги из госказны на возведение возле каплычек и изваяний туалетов для Ющенко. Так что единственное, за что страна может поблагодарить его, это за один нюанс: турист, иди на памятник голодомору и рядом обязательно найдешь сортир! Украина – страна возможностей. Но каково же было удивление, когда данная инициатива была мигом освоена самой «оранжевой командой». По классической схеме, когда тендеры на установку сортиров выигрывали их же «оранжевые» фирмы.

Вот с увольнением Вятровича, от которого что нормальным людям, что профессиональным украм – ноль, случится то же самое. И уже неважно, на что будут идти миллионы – на венок с позолотой, которым срочно потребуется украсить могилу Бандеры в Мюнхене, на самый большой в мире дидух, съемки «Слуги народа», на спецпайки с молоком и витаминами для языковой полиции или спасение пингвинов в Антарктиде… Главное, о чем мы и так помним без всяких институтов, что деньги на все эти архиважные сверхзадачи необходимо освоить.

Арифметику еще не забыли? От перемены мест слагаемых сумма не меняется. И сейчас она просто в руках очередной новой прогрессивной команды Зе-ко-ман-ды.