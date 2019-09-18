18.09.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Пропаганда, Сюжет дня, Украина
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Вятрович уволен – бандеризацию продолжат кадры Зеленского

Владимир Вятрович уволен с должности главы «Института национальной памяти Украины» – государственной структуры, игравшей ведущую роль в дерусификации бывшей советской республики.

Решение об отставке Вятровича принято сегодня на заседании Кабмина.

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Сам Вятрович уточнил, что уже получил заверения от нового премьера Алексея Гончарука, что антироссийский курс будет продолжен и при новом руководстве Института.

«Уверен, работа Института должна продолжаться. Должны воплотиться начатые институциональные проекты: создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти. Следует продолжать работу по популяризации истории — это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее. Я получил заверения от премьер-министра Алексея Гончарука, что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы», – говорится в заявлении Вятровича.

Накануне стало известно, что правительство Гончарука заложило в бюджет Украины на 2020 год увеличение финансирования Института национальной памяти на 30%.

Новый 35-летний премьер Гончарук вскоре после своего назначения заявлял, что при Петре Порошенко страна двигалась в правильном направлении, но медленно. «Я вообще считаю, что последние 5 лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно», – сказал соратник Владимира Зеленского.

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