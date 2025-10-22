Проблема дешёвых и массовых российских КАБов встала в полный рост – офицер ВВС Украины

Игорь Шкапа.  
22.10.2025 16:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 510
 
Россия использует против Украины порядка пяти тысяч корректируемых авиабомб в месяц, а порой их применение доходит до нескольких сотен в один момент.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил офицер ВВС Украины в отставке, а ныне замдиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пять тысяч КАБов в среднем в месяц использует враг. Условно говоря, есть случаи, когда 280 единиц одновременно конвейерным способом залетают по одному участку. Поэтому, безусловно, надо говорить о том, что враг будет увеличивать количество средств поражения, и нам нужно искать противодействие.

Безусловно, можно использовать модные названия типа дроны перехватчики, но вопрос этих КАБов в том, что у них реактивный двигатель», – сокрушается эксперт.

Он говорит, что у русских есть бомборакета «Гром-1», которую характеризует как интересное высокотехнологическое решение, но считает, что куда большую опасность представляют именно новые КАбы из-за своей дешевизны и массовости.

«И мы получаем что? Дешевый инструмент, который можно масштабировать в большом количестве», – заключил Храпчинский.

