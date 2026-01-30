ОБСЕ полностью утратила своё значение для России – заместитель Лаврова

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ОБСЕ оказалась заражена либеральной содомитской повесткой глобалистов – и потеряла своё значение как международная организация.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы отводим ОБСЕ в наших приоритетах ровно то место, на котором она оказалась. Она как реальный инструмент, который может быть использован для обеспечения интересов РФ, на сегодняшний день ее значение приближается к нулю. Ну, посмотрите, военно-политическое измерение, которое было очень важно с точки зрения преодоления последствий наследия Холодной войны, а это договор об обычных вооруженных силах в Европе, договор по открытому небу, который тоже прекратил своё существование в результате того, что американцы из него вышли», – сказал Грушко.