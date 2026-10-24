Киевский диктатор Зеленский сделал непростительную стратегическую ошибку, рассорившись с США.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давление не со стороны США не остановится. Очень серьёзные проблемы с финансированием военного бюджета Украины. То есть, вся военная машина, даже способность сопротивляться в следующем году.

Дефицит €70 млрд на самом деле. Объявляли, что срочно-срочно надо 27 млрд найти. Потом этот вопрос как-то замылили, Европа отказалась даже рассматривать это всё. Потому что Зеленский хотел взять из бюджета следующего года эти 27 млрд в этом году истратить. Но оказалось, что и в следующем году надо гораздо больше, чем планировали.

И уже в разных местах ищут эти деньги, предложили в том числе поучаствовать в финансировании ВСУ государствам, которые не входят в ЕС – это Великобритания и Канада. Поэтому я думаю, что это один из важнейших рычагов давления на Украину будет для Трампа — нехватка денег.

Это даже важнее, чем нехватка противоракет для «Пэтриот» и так далее. Есть ближайший месяц, на два месяца, может быть, пока зима. А следующий год весь, как воевать-то?» – рассуждал Ширяев.