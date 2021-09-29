Проблемы России и Украины «Шерифа» не…

29.09.2021 08:23 (Мск), Москва, Платон Беседин

Новости Украины

Даже если вы никогда не смотрели футбол, то наверняка слышали о «руке Бога». Той самой, которая помогла Марадоне забить гол в ворота Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Тогда, напомню, две страны бодались за Фолклендские острова, и в футбольный поединок ещё как домешалась политика. Марадона плеснул кипятка, заявив, что только в футболе Аргентина и могла обыграть Англию.

В этой фразе есть глубинный смысл. Ведь футбол мы любим именно за то, что у Давида всегда есть шанс против Голиафа. И не бывает турниров без сенсаций. Обязательно «выстрелит» то одна, то другая команда из тех, чей успех никогда не предскажешь. Вот очаровывают зрителя исландцы, а вот феерит Коста-Рика. Ну а победу греков на чемпионате Европы как забудешь?..

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Беда в том, что команды с постсоветского пространства удивляют – со знаком плюс – весьма и весьма редко. Однако явилось, похоже, исключение из правил. И сотворил его тираспольский «Шериф». Казалось бы, чудом он пробился в групповой этап самого престижного клубного соревнования – Лиги Чемпионов. Ну а уверенная победа в первом туре над украинским «Шахтером» чудо продлила. Однако, простите, дальше команду из Тирасполя ждал мадридский «Реал». Ждал дома, на «Сантьяго Бернабеу»…

Наверное, люди, которые поставили на тотализаторе в этом матче на «Шериф» большие деньги, уже устремились в рейтинги Forbes. Потому что команда из Тирасполя выиграла у испанцев. Перечитайте: тираспольский «Шериф» победил мадридский «Реал» в гостях со счётом 1 – 2. Футбол – это чудо, не иначе!

Кстати, любопытно, что решающий гол за «Шериф» забил экс-игрок развалившегося российского «Тамбова» Себастьян Тиль. В этом тоже есть знак, потому что, похоже, развалился весь российский клубный футбол. И как-то так получается, что «Шериф» за два тура Лиги чемпионов одержал больше побед, чем российские клубы за два сезона. Как-то так получается, что этот самый «Шериф» выигрывает у «Реала» в гостях, а «Спартак» проигрывает дома «Легии». Хотя бюджеты у них разнятся, как у нефтяной компании и маленького колхоза.

Так в чём же дело? Полагаю, что это история сугубо о великом настрое и борьбе. Да, за «Шериф» в стартовом составе не вышло ни одного молдаванина или игрока из Приднестровья, но ведь после таких побед и те подтянутся. Команда слеплена, как в той песне, из того, что было, но при должной мотивации и тренерской организации, при кураже она смогла обыграть гранда. Просто потому, что очень хотела. Просто потому, что выходила умирать, а не отбывать номер.

Сравните, что называется, с российскими и украинскими клубами, где по полю, точно бройлерные куры, бродят долларовые миллионеры, которым платят лишь за то, что у них есть соответствующие паспорта. Хочется ли за них болеть зрителю? Или «своими» для Приднестровья больше воспринимаются латиносы из «Шерифа»? И кто подошёл к организации футбольного дела лучше – российская футбольная газово-нефтяная лига или маленький клуб из Тирасполя?

Это вопросы на «подумать». Ведь лишний раз подтверждается, что деньги решают не всё. И это история не только о футболе. Спасибо «Шерифу» – напомнил.