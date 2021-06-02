«Процесс деградировал». В Киеве уже не питают иллюзий относительно «интеграции» ЛДНР

02.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Переговоры сторон в рамках Минских соглашений превратились в абсурд, все это понимают, и это плохо влияет , в том числе, на Украину.

Об этом в беседе на телеканале КРТ заявил Энрике Менендес, активист общественной группы «Ответственные граждане», учредитель аналитического центра «Институт региональной политики», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас уже есть рамка Минских соглашений. Да, она не идеальная, но это хорошая стартовая точка. Если вы не можете довести её до конца, то хотя бы сделайте вид, что переговоры идут. А сейчас переговоры выглядят просто абсурдно. Я прекрасно знаю многих участников этого процесса, причём знаю как с украинской, так и с российской стороны, и со стороны ОРДЛО. В частных разговорах люди говорят, что это полный абсурд, что это просто вырождение переговорного процесса. Что его не существует.

Это произошло вот буквально год. Я много раз в своих материалах, которые в том числе писал и для западных аналитических центров, для западной прессы, говорил о том, что процесс деградировал. И если он будет и дальше деградировать, то ни о никакой интеграции смысла говорить нет.

Более того, уже сейчас я, положа руку на сердце, не питаю иллюзий по поводу интеграции. Вопрос в том, что деградируют украинские территории, который находится под контролем правительств Донецкой и Луганской областей, и сопредельных областей. Они столкнутся с оттоком инвестиций, столкнутся с экономическим кризисом, социальной напряженностью, оттоком молодёжи. Потому что замороженный конфликт нескольких сотнях километров не делает эти территории благополучными», – сказал Менендес.