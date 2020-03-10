Процесс по МН17 – политическое судилище, не имеющее никакого отношения к расследованию

10.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Запад назначил Россию виновной за сбитый над Донбассом в 2014 году «Боинг» сразу после трагедии, и никакие объективные факты и доказательства его не интересуют.

Об этом в ходе видеомоста Москва-Вена заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Голландцы начали судебные процедуры, которые мы считаем глубоко политизированными, – рассказал дипломат. – Россия была отстранена от участия в следствии, хотя и тесно взаимодействовала со следственными органами, предоставляя всю необходимую информацию. Мы считаем те судебные процедуры – это политическое судилище, которое не имеет никакого отношения к профессиональному расследованию».

Лукашевич привел пример нидерландского журналиста Макс Ван дер Верффа, который обнародовал письмо военной разведки Нидерландов в адрес голландской Государственной прокуратуры, согласно которому ни один российский комплекс Бук М1 не пересекал границу РФ с Украиной с начала вооруженного конфликта. Реакции голландского правосудия на эту информацию не было.

«Дискуссии по инициативе голландских коллег показывают очень сильно политизированный подход целого ряда государств, в первую очередь США, которые напрямую называют Россию, вне зависимости от доказательств, виновником. Без участия России это расследование не имеет реальных перспектив», – добавил представитель РФ в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что на суде в Гааге разразились русофобской речью.