Процесс пошел: Лавров обьявил о начале переговоров с Японией

14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о начале переговоров по проблеме мирного договора с Японией, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает сайт российского МИДа.

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«В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора», — сказал Лавров.

Также Лавров призвал вести работу над мирным договором без противоречивой односторонней риторики.

“Хотел бы еще раз призвать наших японских коллег строго следовать договоренностям наших лидеров как по форме организации наших переговоров, так, конечно же, и по вопросам существа работы над мирным договором”, — заявил он.

Также Лавров повторил позицию Москвы относительно базового условия для конструктивного хода переговоров:

“Сегодня мы подтвердили нашу готовность работать на основе Декларации 1956 г., что означает, прежде всего непреложность самого первого шага – признание нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полной объеме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островами Южной Курильской гряды”.

Сейчас интересы Токио на переговорах представляет министр иностранных дел Японии Таро Коно, а на конец января запланирован визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию. Во время этой поездки он проведет переговоры о мирном договоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подписанию мирного договора между Россией и Японией мешает не разрешенный со времен Второй мировой войны территориальный спор о Курильских островах. Токио претендует на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, а Москва настаивает, что острова стали территорией СССР по итогам Второй мировой.

Ранее японский премьер Синдзо Абэ уже заявлял, что диалог с Россией относительно подписания мирного договора завершен. Он пообещал, что лично вместе с президентом России Владимиром Путиным «положит этому конец», также он рассуждал о необходимости добиться согласия жителей Курил на переход островов Японии.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, под зданием МИД РФ в Москве прошла очередная акция протеста против возможной передачи южных Курил японцам. Собравшиеся скандировали “Хватит продавать Россию!”.