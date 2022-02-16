«Продам гараж» – курьёз в ходе онлайн-трансляции «вторжения» на Майдане в Киеве
Во время онлайн-трансляции с Майдана независимости в Киеве в ночь с 15 на 16 февраля, когда в США анонсировали «вторжение России на Украину», случился курьёз.
Агентство Reuters снимало происходящее с балкона гостиницы «Украина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, на фоне главной площади украинской столицы, ожидающей «вторжение Путина», появился беспилотник с рекламным плакатом «Продам гараж». Примечательно, что на вывеске был указано номер телефона российского консульства в Киеве.
«Продам гараж на Соломе (Соломенский район – ред.) 044 244 09 63», – рекламировал дрон.
«Вторжения» так и не произошло.
Напомним, это не первый курьёз с данной трансляцией. Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в ходе эфира неизвестный у камеры включил гимн СССР.
Спасибо!
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