«Продам гараж» – курьёз в ходе онлайн-трансляции «вторжения» на Майдане в Киеве

16.02.2022  18:48 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Украина
Новости Украины

Во время онлайн-трансляции с Майдана независимости в Киеве в ночь с 15 на 16 февраля, когда в США анонсировали «вторжение России на Украину», случился курьёз.

Агентство Reuters снимало происходящее с балкона гостиницы «Украина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время онлайн-трансляции с Майдана независимости в Киеве в ночь с 15 на 16...

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Так, на фоне главной площади украинской столицы, ожидающей «вторжение Путина», появился беспилотник с рекламным плакатом «Продам гараж». Примечательно, что на вывеске был указано номер телефона российского консульства в Киеве.

«Продам гараж на Соломе (Соломенский район – ред.) 044 244 09 63», – рекламировал дрон.

«Вторжения» так и не произошло.

Напомним, это не первый курьёз с данной трансляцией. Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в ходе эфира неизвестный у камеры включил гимн СССР.

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