На Майдане в Киеве включили гимн СССР в «ночь вторжения»

Новости Украины

Агентство Reuters организовало онлайн-трансляцию с Майдана независимости в Киеве в ночь с 15 на 16 февраля – именно на эту дату ранее в США анонсировали «вторжение России на Украину».

Ничего интересного во время трансляции не происходило, однако, судя по счетчику на Youtube, за ней следило около 1500 человек. Так продолжалось до тех пор, пока какой-то шутник не подошел поближе к камере, ведущей стрим, и не включил гимн СССР.

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Украинские нацисты перепутали композицию с российским гимном.

«Какие-то бляди включили в ночь на 16.02.2022 гимн РФ на Майдане Незалежности. Хорошо, что камер там полно, и поиск блядей, конечно же, при условии эффективной работы – не затянется», – требует расправы боевик УНА-УНСО Назар Приходько.

Еще одним ЧП стала хакерская атака на сайты органов власти Украины. Пользователи сообщали, что не открывалась президентская страничка, ресурсы Минобороны и т.п. Можно ожидать, что с утра в этом будут традиционно обвинены «российские хакеры».

А в полночь с экстренным обращением по ТВ в США выступил президент Джо Байден, который в очередной раз предостерег Россию от якобы имеющихся планов по нападению на Украину и пообещал военную защиту членам НАТО (Киев к ним не относится). Обращение не обрадовало украинского политолога-майданщика Юрия Романенко.

«Краткий пересказ речи Байдена. Русские, мы готовы договариваться и дать письменные гарантии о глобальной архитектуре безопасности. Балтию будем защищать, а с помощью Украины выматывать кишки. Украина просто будет отсасывать во имя свободы и демократического мира», – написал Романенко.

Впрочем, есть на Украине и те, кто уже провозгласил несостоявшееся «вторжение России» победой США и Великобритании – якобы, наступление русских было сорвано гениальной дипломатической комбинацией англосаксов.

«16 февраля для Байдена и Джонсона в любом случае день победы. Неважно уже, будет Путин атаковать или не будет, или захочет сделать это в другой день позже. Если вторжение произойдет, значит лидеры США и Британии были правы, и для спасения Украины все другие страны НАТО также обязаны помогать оружием и поддержать санкции против России. Если вторжение не произойдет, значит Байден и Джонсон спасли Европу от войны», – расписывает «перемогу» украинский пропагандист Юрий Бутусов.