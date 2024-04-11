«Продажа зерна, мёда и рабов» – Кущ назвал основу экономики Украины

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Ещё до войны украинская экономика деградировала до уровня Киевской Руси, когда основным источником дохода была продажа ресурсов и рабов-соотечественников.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил экономический эксперт Александр Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы теряли ещё до войны, в результате естественной убыли, 200-250 тысяч человек ежегодно. Это такой город, как Житомир. И в этих условиях у нас ещё была трудовая миграция, причём большая часть на постоянной основе. То есть, люди выезжали, и большую часть времени проживали за рубежом. И, к сожалению, политические элиты всячески поддерживали экспорт трудовых ресурсов. То есть, мы опустились до примитивной экономической модели Киевской Руси, которая экспортировала мёд, зерно и рабов. Вот, в результате деиндустриализации и упрощения экономического профиля, мы тоже опустились до этой модели – зерно, мёд, и условные трудовые мигранты. И политические элиты максимально поддерживали и стимулировали этот экспорт трудовых ресурсов», – сказал Кущ.

«И сейчас демографические проблемы мультиплицируются не только трудовой миграцией, но и беженцами, и ещё войной. Сейчас мы видим катастрофические показатели», – подытожил экономист.