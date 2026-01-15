Проделки Бриджит? Макрон вышел к военным с налитым кровью глазом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось объяснять военным, почему у него правый глаз налит кровью.

Это произошло на военной базе в городе Истр, передает корреспондент «ПоитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я прошу вас извинить мне этот неприглядный вид. Это совершенно безопасно. Просто посмотрите на это как на непреднамеренную ссылку на «глаз тигра» в начале этого года. Для тех, кто не понял, это признак решимости. Она у меня есть», – сказал Макрон, намекая на эпизод американского фильма «Рокки».

Таким образом французский президент «скромно» сравнил себя с героем Сильвестра Сталоне. Однако пресс-служба Елисейского дворца разъяснила, что у Макрона лопнул сосуд.

Журналисты обратили внимание, что сосуд лопнул на правом глазу, и жена Макрона Бриджит некоторое время назад била президента по правой щеке. Их ссора случайно попала на камеру.