Продолжение истории о «Новом Сенцове»: «Как же он служил в очистке?»

Новости Украины

«ПолитНавигатор» публикует продолжение истории ареста в Италии по запросу России украинского режиссера Лавренчука, уже окрещенного киевскими СМИ «Новым Сенцовым».

Поскольку задержанный являлся еще и руководителем одесской Оперы, мы не можем не рассказать читателям некоторые интереснейшие подробности.

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«Эта невероятная детективная история случилась под новый год» — такой фразой начинается масса комедий. Наша же история не менее детективная и комедийная, но без нафталина, а напротив, осовремененная — не с оленями, так с геями и воровством в крупных размерах под прикрытием украинского патриотизма. А заодно она раскрывает метущуюся душу украинского творца, чтоб вы наконец поняли — они все такие.

Итак, как многие уже знают, в Италии по обвинению в крупном мошенничестве арестован гражданин Украины Евгений Лавренчук. Сей силовой акт свершился по запросу России об экстрадиции Лавренчука согласно решению Таганского суда Москвы, вынесенному еще в июле 2020 года. Что интересно, в межгосударственный розыск Лавренчук и вовсе был объявлен в 2016 году. И вот теперь внимательно следим за руками, то есть за датами.

Кем же оказывается этот украинский гражданин? А очень даже главным режиссером Одесского театра оперы и балета — несмотря на розыск (с 16-го года) и постановление об аресте (с 20-го года) он преспокойно работает в одесской жемчужине с 2018 по 2021 год.

Ну как преспокойно? Ставим на место еще один элемент пазла — ага, это же тот самый Лавренчук, имя которого фигурировало в скандалах несколько лет подряд.

Начались скандалы с его заявления в полицию о «нападении неизвестных», которые изрядно помяли режиссерское лицо. Лавренчук тогда с азартом постил в соцсетях свои побои и объяснял случившееся следующим образом: «Мне позвонили с неизвестного номера и сказали «валить из театра». Режиссер охарактеризовал фингалы как «покушение на убийство по заказу: двое титушек проследили за мною от здания Оперы до дома, где и напали. Били в лицо и голову. Был острый предмет, потому что над глазом резаное ранение».

По версии Лавренчука, конфликт вспыхнул из-за того, что он планировал принять участие в конкурсе на должность художественного руководителя-директора оперного (проще говоря, продлить контракт на работу), о чем и сообщил дирекции.

Но вот в самой дирекции сотрудничать с Лавренчуком не планировали совсем. Справедливости ради замечу, что в театре никогда не любили навязанных Киевом приблудных худруков, и скандалами оканчивалось каждое их свержение с должности. «Но избить — ну как же?!» (с интонацией главной героини фильма «Криминальный талант»). В общем, руководство театра выступило с официальным опровержением поклепа Лавренчука и сравнило его с Хлестаковым. Не очень-то, мол, Лавренчук и профпригоден — за три года в должности главрежа поставил только один спектакль, «Травиату», нарядив героев классического произведения в садо-мазо бандажи. Конфликтовал с артистами «из-за его несдержанного поведения». Самолично два раза подавал заявление о том, чтобы с ним не продлевали контракт, вот его и не продлили.

В полиции, к слову, уголовное дело о нападении на режиссера возбудили, да и Киев возбух — «Как так, наших бьют!», однако связи инцидента с «заказом из оперного» следователи не обнаружили. Поэтому дальнейшая возня вокруг нападения на Лавренчука ограничилась битвой анонимов в интернете — патриотическая общественность настаивала на том, что «проклятая одесская вата опять расправилась с украинским гением», а противники «гения» морализировали: «Вовремя надо было со своими любовниками разбираться» — дескать, не первый раз пассии Лавренчука по пьянке ему морду бьют. Выяснилось, что это уже повторное нападение на режиссера — ранее он также заявлял, что неизвестные сломали ему нос, а потом вдруг признался, что сам упал. Такая вот в Одессе насыщенная театральная жизнь. Или, как говорил Груздев Ларочке: «Это увлечение театром не доведет тебя до добра!». Противно так, что помыться хочется.

В общем, собрал Лавренчук свой дамский саквояж и чухнул из Одессы.

Однако, учитывая розыск и уголовное дело в России, любой здравомыслящий человек воскликнет: «Но, позвольте, как же он служил в очистке?!». И чтобы ответить на этот вопрос, пробежимся по режиссерской биографии.

Родился он в 1982 году во Львове, где окончил польскую школу. Однако в объятия Мельпомены ринулся не куда-нибудь, а в Москву, в Российскую академию театрального искусства. Правда, к своим — в 2003 году он окончил мастерскую львовянина Романа Виктюка. В Москве же прошел Высшие режиссерские курсы. И уже в 2004 году зарегистрировал в российской столице некоммерческую организацию «Польский Театр в Москве под руководством Евгения Лавренчука».

А вот что было дальше? Об этом говорится в расследовании Rucriminal.info.

«Возглавляемый Лавренчуком «Польский театр» активно занимался образовательной деятельностью. Руководство театра под предлогом проведения ремонта в учебных помещениях для возобновления учебного процесса попросило студентов взять микрозаймы, поручителем возврата которых выступал лично Лавренчук. Студентам было обещано, что «Польский театр» оперативно погасит все микрозаймы. Деньги напрямую шли фирме, связанной с Лавренчуком, а потом на счета «Польского театра» в Москве. Этот театр в итоге обанкротился, микрозаймы погашены не были, после чего предоставившая их структура обратилась с исками к студентам и Лавренчуку. Сам Лавренчук уехал из России, а студенты подали заявление в УВД, где было возбуждено дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество)».

В добавок на пятки «гения» наступали и обвинения со стороны Совета старейшин города Томска и ряда театральных деятелей России, которые вменили ему ни много ни мало, а «пропаганду гомосексуализма среди детей» в спектаклях, поставленных в томском ТЮЗе. Лавренчук же подал на Совет старейшин в суд за клевету и… проиграл!

А что нужно делать, когда тебя подозревают в мошенничестве, а на горизонте маячит чуть ли не статья о педофилии? Правильно — бежать на историческую родину, надевать вышиванку и признаваться в любви к Майдану! Как Лавренчук и сделал, заполучив индульгенцию и должность главного режиссера Одесского театра оперы и балета. Но не прижился. Бывает.

Сейчас за арестованного в Италии режиссера вступилось украинское консульство, наняв адвоката (почему дипломаты так не делают, когда на чужбине в застенках годами томятся украинские моряки?), а на самой Украине образовалась группа поддержки Лавренчука для создания информационного шума. Как сообщила куратор группы Марианна Гудич-Палий, «российские власти инкриминируют режиссеру финансовые нарушения, совершенные восемь лет назад, когда он работал в России. Семья и коллеги Лавренчука считают дело сфабрикованным и политически мотивированным» — ну а как же, ну естественно, ведь если ты профессиональный украинец, то и детей растлевать можно, и мошенничать… А сам Лавренчук томится в следственном изоляторе Неаполя, надеюсь, снова среди своих.

Не знаю, что думаете вы в завершении этой детективной истории, но я думаю вот что: а по-другому у них бывает? В смысле, чтобы хоть раз Киев делегировал на места не сертифицированного проходимца? И это еще запасники Одесского художественного музея после Ройтбурда не разгребали…