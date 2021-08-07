Продолжение скандала в Токио: Белорусская бегунья подставила свих наставников под санкции

07.08.2021, Москва, Елена Острякова

Международный олимпийский комитет лишил аккредитации на Играх в Токио и выслал из олимпийской деревни тренеров белорусской сборной Юрий Моисевича и Артура Шумака.

Такое решение было принято после скандала с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, которая сначала отказалась выступать в эстафете, а потом и возвращаться в Минск, предпочтя Варшаву.

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Тимановская тайком записала свой разговор с наставниками, которые уговаривали ее замять скандал. Ничего дискредитирующего тренеров на записи не было, только мягкие увещевания и обещания помочь в будущем.

Национальный олимпийский комитет Республики сдержанно прокомментировал решение МОК, оставив за собой право обжаловать данное решение.

Зато беглая белорусская оппозиция как обычно в восторге от международных санкций в отношении своих соотечественников.

«Мы призываем МОК к всестороннему расследованию и санкциям. Думаем, что лишение аккредитации для представительства белорусской сборной — это только начало. Должно быть пересмотрено любое участие в спортивных мероприятиях для людей, приближенных к Лукашенко», – заявил советник самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской Франак Вячорка.

По его словам, штаб Тихановской уже направил письма в международные организации, а также провел телефонные разговоры «с представителями Вашингтона и Брюсселя».

«Кейс с Тимановской был центральным в ходе встречи Тихановской в Лондоне с премьер-министром Джонсоном. Мы попросили включить эту ситуацию в обсуждение при принятии решения о санкциях на режим Лукашенко. Мы также вспомнили, что лазейки, которые остались в санкционном списке, должны быть закрыты в связи с эскалацией репрессий», – заявил Вячорка.

Решение МОК возмутило белорусского телеведущего Игоря Тура.

«Допустим, это решение касается политической составляющей. Окей, но тогда причём здесь тренеры? Тогда пусть бы уже МОК отстранял только руководителей белорусской делегации или иных сопровождающих функционеров. Но простите, а Моисевич за что пострадал? Человек правдами и неправдами пытается помочь Тимановской, логика Запада и прочих польш – «это решение принимал чуть ли не лично Лукашенко». Тогда, получается, Моисевич вообще не принимал участие в отстранении Тимановской. За что тогда тренера под нож?» – написал Тур в своем телеграм-канале.