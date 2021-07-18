Продолжение скандала вокруг «Страна.UA»: Шампур для Гужвы

18.07.2021, Киев, Петр Угрюмов

Новости Украины

Скандал с фейсбучным постом первого заместителя главреда главного украинского оппозиционного интернет-издания «Страна» обещает стать многосерийным. В экспозиции этого водевиля Светлана Крюкова вывалила свои сомнительные достоинства перед тысячами читателей. Но безграмотность, глупость и спесь — не те качества, которые руководителю оппозиционного СМИ следовало бы демонстрировать публике.

Главред «Страны» Игорь Гужва высказался на собственной фейсбучной странице: «То, что написала Светлана — ее личное мнение. Сотрудники нашего издания имеют полное право высказывать свою точку зрения на своих страницах в соцсетях, но это не имеет отношения к редакционной политике нашего издания, которую определяю я как главный редактор».

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Допустим. Терпимость к чужому мнению, уважение к людям других воззрений — это всё хорошо. Но плохо, когда главный редактор основного оппозиционного издания не понимает, что нельзя быть терпимым к вопиющему непрофессионализму своей заместительницы, к безграмотности и бездарности, которыми она кичится в публичном пространстве. Еще хуже, если Гужва не понимает, как и его самого, и «Страну» подставила Крюкова.

«Молчи, скрывайся и таи», — должен бы сказать своей заместительнице главред Игорь Гужва. Ну ладно, это мы многого хотим от него. Но хотя бы разрядить обстановку в комментариях под ее постом мог бы? Типа, приходит такой мудрый редактор Гужва на страницу к своей первой заместительнице и пишет: «Света, закусывай. И кончай петросянить: уже школьники смеются с твоего опуса».

Это было бы обидно для коллеги? А откровенная подстава с ее стороны не обидна Гужве? Его всё устраивает?! К последнему вопросу мы еще вернемся.

Резко одернуть первого зама и намекнуть читателям на алкогольный фактор — это был бы нормальный компромиссный вариант, если Гужва не дозрел до необходимости избавиться от пустой, как барабан, сотрудницы.

Ну, допустим, он дорожит ее организаторскими способностями, закрывая глаза на интеллектуальную недостаточность. Вот тогда можно было бы отшутиться, например, так: «Моя заместительница хорошо отметила день взятия Бастилии, поэтому скандальный пост писали всем двором». А Крюкова уж пусть решает: громко хлопнуть дверью и капитализировать свои убогие принципы и взгляды — или принять предлагаемый компромиссный вариант. Последнее — это репутационные потери для нее. Зато она сохраняет должность, а Гужва сохраняет лицо.

Здесь я ни в коем случае не даю советы главреду «Страны», не подзуживаю его: «Будь мужиком, покажи, кто в редакции хозяин, поставь на место эту малообразованную особу». Я только пытаюсь вникнуть в мотивы Гужвы, который предпочел лично нести репутационные потери и обрекает на них свое оппозиционное издания. Он настолько дорожит отдельной сотрудницей, облажавшейся по всем статьям, и совсем не дорожит читателями? Поступок не мальчика, но Гужвы.

Крюкова самодовольно заявила: «Этот текст стоило написать ради путиботов, они круче наших, обижаются, как девочки. Не приучены к свободе слова».

А 16 июля Гужва уже собирал «плоды просвещения»: сайт «Страна» на некоторое время перестал открываться в РФ (хотя, скорее, это всего лишь совпадение, поскольку претензии Роскомнадзора были к конкретному материалу, попадающему под пропаганду суицида). И хотя в этой интернет-газете была размещена перепечатка здравой и грамотной статьи Медведчука, откликнувшегося на путинскую публикацию «Об историческом единстве русских и украинцев», это уже никого не волнует. Всё перебил безграмотный фейсбучный пост первого зама главреда «Страны» (причем в интернет-газете он не был размещен).

Когда глуповатый и надутый персонаж водевиля, какая-нибудь Проня Прокоповна от журналистики, мылится во властители дум, — это смешно. Крюкову в эти дни высмеивали в фотожабах, блогах, в комментариях на ее странице.

Гужва проявил корпоративную солидарность с Крюковой. Его право. При этом проявил жлобскую нетерпимость к тем фейсбучным комментаторам, которые усомнились в его разъяснениях и логике. Тоже его право.

Если уж Россия отправила «Страну» в бан, то всех этих непонятливых комментаторов «альпийский стрелок» Гужва в отместку тоже будет банить, банить и еще раз банить. Око за око. Банить всех, до последнего читателя. Так победим!

Вот, например, попал под эту раздачу бывший политзаключенный Спартак Головачёв. Он в СИЗО провел два с половиной года, об оппозиционной деятельности имеет представление.

Но Гужву этим не удивишь. Гужва и сам на нарах почти пять суток чалился!

А тут какой-то Спартак Головачёв к нему в комментарии с предъявами: «Отписался от Страна.UA. Эта девушка с лживым языком и эластичной спиной занимает руководящую должность в «Стране» и редактирует новости. Поэтому отговорки о «ее личной позиции, не выражающей мнение Страна.UA», смешны. Мерзко осознавать, что такие личности, как Светлана Крюкова, формируют оппозиционные новости».

Гужва забанил комментатора.

Головачёв пишет уже на своей фейсбучной странице:

«Многие читали пост зам. редактора Страна.UA Светланы Крюковой с её майданным видением Великой Украины, «цветущей и демократической», и гневным осуждением России и её президента, нашего «недостойного и недоразвитого» соседа. Так вот, меня забанил главный редактор Игорь Гужва, который заявлял, что Светлана Крюкова не выражает мнение их сайта. Так понимаю, увольнения из издания, называющего себя оппозиционным, поклонницы идей «святого майдана» не последует».

За этот пост Головачёва буквально сразу же забанили в Фейсбуке. Кстати, и его комментарий Гужва потёр. Но скрины не горят.

Случай не единичный. Есть и другие примеры «толерантности» политического беженца Гужвы в отношении инакомыслящих «ватанов».

Ну правильно. Надо расчистить в комментариях площадку для Крюковой, которая шлет Гужве три сердечка и пишет: «Игорь, всегда уважала и любила Вас за толерантность точки зрения, возможность расти и развиваться около Вас!».

Но «ватаны» опять сломали весь кайф от общения с любимым главредом. Обстебали и эту «толерантность точки зрения», и этого «развиваться около вас».

«Ватаны» искренне недоумевают: как такая грамотная барышня столько лет проработала «в очистке»?! Ну, хотя бы понятно стало, кто ей дал «возможность расти и развиваться около».

Вроде бы Крюкова — главное лицо «Страны» на Украине (пока Гужва пребывает в изгнании). Гужве стоило бы прислушаться, например, к тем соображениям, которые высказывает в своем блоге Вячеслав Беленький:

«Мое имхо по Крюковой. Ее просто перекупили с целью убить «Страну.UA». Девочка, падкая на деньги, видно по продажам бездарных коллажей, а тут предложение, от которого и не собиралась отказываться. Пост нарочно раскрутили в сети, как «арабскими» ботофермами, так и сама старалась ссылками. Видимо хорошо заплатили или наобещали».

В первых сериях этого фарса мы видим, как оппозиционерка Крюкова уносит шашлык Зеленского из-под носа Гордона, Шустера, Бацман (список варьируется). Но неверно было бы говорить о сегодняшнем расчехлении Крюковой. Мы разве не знали ей цену в 2014-м? Мы все последние годы не слышали, что она несет в телевизионных эфирах? Какой была, такой и осталось. Это что-то наладилось со зрением и слухом у тех, кто обманывался на ее счет.

А вот расчехление Игоря Гужвы действительно может ожидать нас в следующем сезоне этого сериала. И оно неприятно удивит многих зрителей. Либо сам Гужва вскоре неприятно удивится, когда Крюкова воткнет в его нечувствительную спину тот самый шампур Зеленского.

Как написал один из комментаторов, забаненных Гужвой: «Странная у них там толерантность, однако…».