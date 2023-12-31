Продолжить дело Третьего Рейха: В Киеве требуют больше бить по мирным городам России

Чтобы запугать русских, украинские неонацисты должны продолжать наносить удары по мирным городам России.

Об этом в эфире радио «НВ» украинский заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии попросили прокомментировать террористический удар ВСУ по Белгороду.

«Нанесение такой атаки… а почему мы по врагу, 80% населения которого поддерживает то, что происходит на Украине, мы не должны наносить каких-то нормальных, адекватных ударов?

Я очень надеюсь, что это была именно такая атака. Украина должна отвечать, должна показывать, что она может ответить на любой военный вызов, который перед нами ставит оккупант», – сказал Крамаров.