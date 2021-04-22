Продвигаемую Соросом идеологию хотят признать экстремистской

22.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Структуры американского биржевого спекулянта и спонсора «цветных революций» Джорджа Сороса активно пропагандируют по всему миру деструктивную идеологию.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) Дмитрий Егорченков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сам Сорос и его коллеги открыто используют термин «открытое общество». Основная цель этих структур – это создание этого «открытого общества»… Статья в «Википедии» «Открытое общество» редактировалась последний раз в 2019 году, то есть, в принципе, соровские структуры это устраивает. Финальная цель, что должно быть после «открытого общества». Читаем – «открытое общество может со временем эволюционировать в абстрактное».

Цитата: «Свойство абстрактного общества может объясниться с помощью одной гиперболы. Мы можем вообразить общество, в котором люди практически никогда не встречаются лицом к лицу, в таком обществе все дела совершаются индивидами в полной изоляции, и эти индивиды списываются друг с другом при помощи писем и телеграмм или разъезжают в закрытых автомобилях».

В скобках: «искусственное осеменение позволило бы размножаться без личных контактов. Такое общество можно назвать полностью абстрактным или безличным обществом», – процитировал эксперт.

«Это то, к чему ведёт вся логика развития «открытого общества» структур Сороса. И мы должны понимать, что это деструктивная идеология, а государство должно задуматься не только о том, чтобы запретить конкретные инструменты реализации, но и саму идеологию признать экстремистской», – призвал Егорченков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее писатель Прилепин предложил приравнять структуры Сороса к запрещённой в РФ организации ИГИЛ.