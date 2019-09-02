Проект поставок газа из Польши на Украину оборачивается очередной аферой

02.09.2019, Киев, Михаил Рябов

Анонсированный на минувших выходных проект поставок американского сжиженного газа из Польши на Украину оборачивается очередной аферой, пишет в своем блоге украинский эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук.

«Соглашение о поставках газа заключила не государственная компания «Нафтогаз Украины», а частная компания «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ), которая близка к заместителю главы «Нафтогаза Украины» Андрею Фаворову. Это первое недоразумение в вопросе поставок в Украину сжиженного газа из США. Можно конечно не усматривать коррупционный фактор в таких действиях и апеллировать к партнерским отношениям с США и Польшей.

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Ведь если вопрос поставок LNG газа из США является сферой энергетической безопасности и меморандум подписывают первые лица государства, то поставки должна осуществлять государственная компания «Нафтогаз», – обращает внимание автор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вторым недоразумением является «коммерческая тайна» цены американского LNG газа, который Украина будет покупать через Польшу. Несмотря на оптимистичные заявления как представителей Польши, так и Украины, средняя цена американского LNG газа (группы LNG-терминалов из США, которые его поставляют – Venture Global LNG, Calcasieu Pass LNG, Plaquemines LNG) составит 660 долл. за 1000 куб. м. Такова конечная цена американского газа: себестоимость добычи в США с учетом дотаций правительства + транспортировка + затраты на LNG-терминалы и кредитное обслуживание). Фактически американские компании и Польша переводят часть убытков от покупки сжиженного газа на Украину и потребителей-украинцев.

Ориентировочно именно такой (660 долл) будет цена газа для поставок в Украину. Но эта цена будет «растворена» в других 11 млрд. куб. м газа, который Украина импортирует из ЕС.

Ожидаемый годовой объем поставок газа для Украины должен составить 1,5 млрд. куб. м. Поэтому Украина и потребители заплатят за газ по цене не менее 660 долл. за 1000 куб. м. Попутно можно напомнить покупку «Нафтогазом» также газа в Польше во время печально известной акции «прикрути», когда цена на польский газ тоже не афишировалась, но по имеющимся данным составила более 600 долларов.

Украина переплатит за американский газ по сравнению с покупкой даже реверсного европейского газа более чем вы 2,5 раза. Сейчас цена газа для Украины из ЕС составляет 250 долларов», – сообщает Корольчук.

«Третьим недоразумением является сама формулировка «американский газ». Интересно было посмотреть, как поляки или украинцы отбирают и сортируют как клубнику молекулы газа в трубе на американские, норвежские и российские. И хотя это выглядит смешно, но заметная демонстрация со стороны Польши и Украины, что газ из Польши будет именно американский. Хотя, согласно логистике и маршрутам доставки газа, американский газ будет физически на 100% российским, который поставляется через польско-российский газопровод «Ямал-Европа», – отмечает эксперт.

По его словам, всего скорее, под вывеской «энергетической независимости», может быть реализован проект по тайной продаже в Польшу дешевого газа, добытого на территории Украины с получением сверхприбыли частными компаниями, приближенными к власти.

«Четвертое недоразумение – это строительство газового интерконнектора Украина-Польша для увеличения поставок американского сжиженного газа. Более пяти лет Польша фактически игнорировала этот процесс, ожидая, пока Украина будет строить свою часть газопровода. И даже сейчас ситуация напоминает историю строительства нефтепровода «Одесса-Броды», который поляки изначально обещали достроить до Плоцка, где работает нефтеперерабатывающий завод. Украина свою часть «трубы» построила, а поляки банально «кинули» украинцев и не выполнили свое обещание. Это поставило крест на проекте «Одесса-Броды» как маршруте поставок нефти через Украину в ЕС.

Поэтому, даже если Польша активизирует свою работу в направлении строительства газового интерконнектора, то его целью будут не поставки газа из Польши в Украину (американского или другого), а наоборот – поставки газа из Украины в Польшу. С этой целью разрабатывается механизм экспорта газа государственной компанией «Укргаздобыча».

Соответственно, проекты временных поставок американского LNG-газа через Польшу в Украину не имеют к вопросу энергетической диверсификации Украины никакого отношения. Их основная задача – предоставление возможности частным компаниям заработать на поставках газа в Украину, а также подготовить почву для организации каналов экспорта газа из Украины в Польшу», – заключил Корольчук.