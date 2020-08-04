«Профессионалка!» – Харьковский наместник Зеленского отобрал себе зама из местных

04.08.2020, Харьков, Марк Старолисов

Татьяна Егорова-Луценко назначена на должность первого заместителя Харьковской облгосадминистрации (ХОГА) с 3 августа. Так разрешилась интрига, существовавшая с 3 апреля. Однако не полностью.

В регионе, где областной центр находится в 38 километрах от границы с Российской Федерацией, вакантных мест куда больше, почти пятая часть от штата. И они всерьёз «зависли». Напомню, что облгосадминистрация никем не избирается и даже не согласовывается с облсоветом, ее глава назначается президентом, а его замы утверждаются правительством.

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Кого же назначил с позволения Кабмина наместник Зеленского Алексей Кучер? На сей раз, наконец-то, нашлось место выдвиженке из местных! Это надо же! И утвердили наверху не просто «даму яркую», а целого кандидата юридических наук. В конце концов, в отличие, например, от главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Арахамии, харьковский губернатор в поведении альфа-самца павианьей семьи не замечен, а новая первая вице-губернаторка замужем. Но ее путь наверх непрост и не так прям, как ствол корабельной сосны.

Стаж работы Егоровой-Луценко на госслужбе составляет 6 лет и 5 месяцев. Родом Татьяна Петровна из Лозовой, где она работала юристом, как в частной компании, так и в государственных учреждениях, была начальницей Лозовского городского управления юстиции Харьковской области. В 2015 году под фамилией Егорова баллотировалась в Харьковский облсовет, Лозовские горсовет и райсовет от партии Олега Ляшко. Прошла она в городской совет, однако отказалась от мандата два года спустя — стала главой облюста.

Выдвигалась она и в Верховную Раду на довыборах как «самовысуванка» в родном округе. Итог — 3,03% (1 183) голосов. Против нее тогда возбуждали уголовные дела за неточно заполненную декларацию — неправильно указала, что записано на неё, а что — на мужа. Обижались на Егорову-Луценко и «слуги народа» за то, что без разрешения использовала их символику. Прошло несколько месяцев, и ее бюст украшает билборды партии абсолютно законно.

Подбирая себе замов и сотрудников, губернатор так сформулировал свою позицию: «Я живу в Украине, для меня важна проукраинская позиция, это понятно. Что касается политической принадлежности, на это я, как вы видите, не обращаю внимания, так как в первую очередь – профессионализм. Если определенные партии, действующие на территории нашего государства … и эти партии не запрещены, если они работали, вели ли политическую деятельность, я не обращаю на это внимание. В первую очередь я обращаю внимание на профессионализм».

Исходя из этого, он и предложил на пост своего зама по социальным вопросам и здравоохранению депутата облсовета от «Оппоблока» Валерию Мураеву. В отличие от всех членов команды Кучера, она — не «чертик из табакерки», а дама с уважаемой родословной и вполне понятной биографией. Дочь основателя корпорации «Укрсибинкор», затем нардепа и министра Олега Таранова, бывшая жена депутата Евгения Мураева, остающаяся, несмотря на развод, его соратницей в политике.

И тут логика главы области понятна: надо же когда-то устанавливать связь с местными элитами, не только же завозить себе замов из «расово-правильных» регионов.

Вот ее-то как раз в Киеве пока (?) не утвердили, против назначения Мураевой выступила «патриотическая общественность», то есть, местные штурмовики и хунвейбины, в Харькове прошел ряд их митингов (а как же карантин?) с хамскими лозунгами.

А тут еще и директор областного департамента гражданской защиты Павел Пономаренко написал заявление об увольнении по собственному желанию. И его пришлось удовлетворять. Ведутся также поиски кандидата на пост директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса облгосадминистрации. И это еще далеко не всё. Должности эти, конечно, будут заняты. Но вот только кем?