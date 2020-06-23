Кадровая шизофрения Зеленского в Харьковской области

23.06.2020, Харьков, Марк Старолисов

Если окинуть взглядом последние кадровые решения, принимаемые в Харьковской области от имени Зеленского и его партии, то всё чаще приходишь к выводу, что комментировать их должны не политологи, а психиатры.

Замечу, что происходит это всего в трёх-семи десятках километров от Белгорода, и в хорошую погоду оттуда прекрасно видно в бинокль с Харьковской горы. В назначаемую из Киева облгосадминистрацию приходят люди ниоткуда или ниотсюда. Мнение же местного населения и тех, кого оно уважает, в расчет не берется никак.

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Так уж повелось в последние сто с небольшим лет, что власть в области находилась в руках людей местных или давно обтесавшихся приезжих. За каждым из них виднелись послужной список и система знакомств. Такого быть не могло даже во времена революционных перемен, чтобы человека с портфелем не знали совсем. Теперь же ситуация стала коренным образом меняться. При Зеленском начали рулить выскочки и «понаехавшие».

Губернатор Алексей Кучер, еще недавно — один из аваковских адвокатов — жалуется, что возникли проблемы с кадрами. В возглавляемой им облгосадминистрации много вакансий, включая первого зама Кучера. И вот как он решил с этим бороться.

Кучер

«Согласно распоряжениям, которые я подписал, завершится сокращение численности работников областной государственной администрации — в целом она сократится на 20% (это около 190 должностей). Также прекращается деятельность 6 юридических лиц. Рабочие процессы будут оптимизированы, в том числе ликвидируем дублирование функций в структурных подразделениях», — сообщил А. Кучер. То есть, не людей на месте находить, а места сокращать.

Ну, еще можно и издалека завезти. Возьмем замов Кучера. Место первого пустует, но когда оно было занято, то там восседал некий Виталий Погосян, до этого бывший директором департамента экономики и инвестиций Винницкого горсовета. Из Тернополя завезли в вице-губернаторское кресло атошника Тараса Пастуха. Но и это не всё! Новый сверхценный кадр завезён из Херсона.

Пастух

Руководителем аппарата облгосадминистрации стал Владимир Клюцевский, с 2014 года занимавшийся тем же самым в Херсонской облгосадминистрации. Оттуда его попёрли за то, что 6 марта в сессионном зале Херсонского облсовета по его заказу выступила группа «Степ», где солист исполнял песню, а рядом танцевала девушка, одетая в одну черную майку.

Клюцевский

Некоторые очевидцы утверждали, что на ней не было трусов вообще, другие говорили, что стринги были, но при этом всё, что надо, чётко просматривалось. Видеозапись, правда, не подтверждает и не опровергает ни одну из версий.

Разумеется, каждый из засланных, в своей работе опирался на нациков. Так, например, меморандум о взаимопонимании по публичным закупкам подписали первый заместитель председателя ХОГА Виталий Погосян, заместитель председателя правления Харьковского антикоррупционного центра Игорь Черняк. То есть, с теми самыми людьми, которые писали доносы Вятровичу на городские власти и поддерживали нацификацию и украинизацию. Вот так! Наследил Погосян, уехал, а направление движения осталось неизменным.

Другой вице-губернатор, житель Тернополя Тарас Пастух, в качестве главы координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания набрал себе этот самый орган. Так вот, туда вошли руководитель «Правого сектора» в Харьковской области Юрий Лихота и руководитель «Фрайкора» Георгий Тарасенко. То есть, откровенные погромщики, действующие под крылом СБУ. И это в регионе, где хватает и уважаемых ветеранов, и отставных генералов разных ведомств, и просто успешных людей.

Но «слугам народа» с местной элитой не хочется иметь дел. Они не только во власть не хотят брать местные кадры с биографией, но и в областную партийную организацию.

Впервые со времени избирательных кампаний прошлого года она показала «товар лицом». Её главой стал нардеп Павел Сушко, заместитель главы фракции “Слуги народа” в парламенте, полковник запаса погранвойск, называющий себя режиссером и кинопродюсером. Кроме нескольких лет службы на рубежах области, он здесь неизвестен.

Сушко

И он же занимается подготовкой кандидатов в местные депутаты и мэры на осенние выборы. Причем по тому же принципу, что и губернатор Кучер. «Мы не стали сразу формировать партийную структуру потому, что в ней оказалось бы слишком много представителей прошлой и позапрошлой власти. В Украине есть традиция перехода из одной партии власти в другую, есть те, кто сменил до 10 партий власти, начиная с “За еду”, потому мы немного затормозили. Сейчас люди, которые остались с нами, выдержаны, как хороший коньяк», — сформулировал его лидер партии Александр Корниенко.

Корниенко

Самый высокий шанс попасть в список “Слуги народа”, по мнению Сушко, будет «у успешных предпринимателей и управленцев, однако в партии настороженно отнесутся к тем, кто занимал должности в коммунальных или государственных предприятиях».

Решились «слуги» и на то, чтобы посоревноваться с Геннадием Кернесом за пост мэра Харькова. «Это — харьковчанин, молодой, успешный, профессиональный человек с большим опытом. Есть еще несколько кандидатов, но мы уже склоняемся к одному выбору. Как только его утвердят, мы его представим», — рассказал Павел Сушко. И кто же это? А нет у них такого, кто бы этому соответствовал. Просто будет выскочка с деньгами.

Когда кто-то хочет одного, предлагает прямо противоположное и при этом игнорирует мнение окружающих, то он явно должен провериться на наличие шизофрении. Да, болезнь не передаётся воздушно-капельным или половым путём, но группа психов, собравшихся в кучку и назначенных на должности, вполне может привести и к массовому помешательству.

Только вот массы рано или поздно вылечатся, а психи отправятся в дурдом. И это тоже медицинский факт.