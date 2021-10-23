Профессор Гарварда: «Позиция Украины остается достаточно уязвимой»

23.10.2021 11:36 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина так и не смогла стать членом Европейского союза и НАТО и неизвестно, будет ли у нее такая возможность в будущем.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил профессор истории в Гарвардском и старший научный сотрудник Оксфордского университета Нил Фергюсон, отвечая на вопрос, какой он видит сегодняшнюю Украину.

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«Я считаю, позиция Украины с геополитической точки зрения однако остается достаточно уязвимой. Она до сих пор, уже семь лет находится в состоянии войны с Россией, – утверждает эксперт. – Она все еще не член ЕС, все еще не член и даже не партнер НАТО. И вряд ли кто-то знает, когда эти членства станут для Украины доступны».

Он также говорит, что украинские отношения Китаем «дипломатически абсолютно неясные».

«В геополитике возможно все, при том что вклад современных технологий в геополитику уже давно важнее собственно географии. Мы все еще достаточно уязвимы для кибератак со стороны России и Китая, и Украина здесь не исключение», – считает собеседник издания.

Впрочем, далее он решил несколько подсластить пилюлю, добавив, что «Украина станет положительным примером для многих в тот момент, когда у вас наконец появятся устойчивые институты, верховенство права».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», профессор, декан кафедры госуправления Гарварда Тимоти Колтон рассказал, что США могут снять часть санкций, мешающих международным инвестициям в Крым.