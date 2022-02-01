Профессор МГИМО: США помнят уроки Ирака и пытаются заткнуть Германию с Францией

«Северный поток-2» бездействует, из-за этого экономически проигрывает не только РФ, но и ЕС, что очень на руку американцам.

Об этом в эфире интернет-канала «Interaffairs» заявил профессор МГИМО, декан факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения Российского государственного гуманитарного университета Евгений Кожокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«США на том, что «Северный поток» не будет действовать, выиграют не только геополитически, но и экономически. Они на это очень рассчитывают, Трамп в этом отношении был очень «хороший» человек, он откровенно об этом говорил, а европейцы и в том числе целый ряд компаний на этом потеряют», – отметил он.

«Поэтому этот инструмент направлен не только против России, но и на то, чтобы ослабить своих европейских союзников, чтобы европейские союзники всё время действовали в том ключе, как им объясняют из Вашингтона… не надо, чтобы они были очень сильными, иначе могут быть такие прецеденты, как накануне войны США против Ирака. Мы все помним позицию Франции и Германии, которые оказались солидарны с Россией, а не с США. Вот, обычные люди не держат всякие такие события, а в Вашингтоне не забыли про этот прецедент и делают всё возможное, чтобы такое никогда не повторялось», – пояснил Кожокин.