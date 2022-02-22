Профессор ВШЭ пророчит рублю непростые времена после признания ЛДНР

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После решения Москвы о признании республик Донбасса российскую валюту будет лихорадить.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

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«Российский рынок испытал один из мощнейших обвалов за последние годы. Объемы колоссальные и сравнимы с 2008-2009 годами. Причины известны. Будет ли хуже? Скорее да, чем нет», – сказал Коган «Комсомольской правде».

По его словам, признание ЛДНР будет означать, что Запад в ответ примет новые жесткие санкции против РФ.

«Предположений озвучено было много: от ограничений в энергетической сфере до изоляции РФ от глобальной финансовой системы. В любом случае, санкции, очевидно, будут, и будут тяжелыми», полагает экономист.

Он говорит, что из-за опасения новых санкций на биржах и возникает паника. Также эксперт добавляет, что признание республик Донбасса приведет к дальнейшему снижению курса рубля и котировок акций российских компаний, а вот нефть и золото будут дорожать.

«Буря на российском рынке, скорее всего, продолжится. Но Центробанк будет защищать рубль. Поэтому возможны и валютные интервенции, и дополнительное повышение ключевой ставки Центробанка», – заявил Коган.

Впрочем, другие эксперты не исключают, что вскоре ажиотаж уляжется, и курс снова откатится до 75 рублей за доллар.

«Благодаря дипломатическим усилиям появилась надежда на деэскалацию и новый раунд переговоров между Россией и Западом», – говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» считает Дмитрий Бабин.

Вчера вечером доллар и евро резко подорожали в ходе торгов на Московской бирже и обновили месячные максимумы. Так, курс доллара США составил 79,17 рублей, что на 1,87 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро поднялся до 89,75 рублей, подорожав на 2,2 рубля. При этом ранее в ходе торгов евро преодолевал отметку 90 рублей впервые с 26 января.