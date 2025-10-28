«Профукали когда-то Нью-Йорк – и посыпалось» – офицер ВСУ

28.10.2025 23:58
Если не локализовать Добропольский выступ, то могут случиться катастрофические последствия, поскольку в целом плачевная ситуация на Донбассе во многом зарождалась с прошлогоднего прорыва ВС РФ в Новгородском (Нью-Йорк).

Об этом на канале «Alpha Media» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кое-где надо и атаковать. Допустим, ситуация с Добропольем или для деблокирования наших, что-то проворонили, надо отрезать… Я помню, один из самых больших [прорывов] был в Нью-Йорке, и его вот так не локализовали. Видимо, не смогли, не нацарапали войск, назначили неправильное оперативное командование, которое не справилось с задачей локализации.

В результате мы имеем охват, вот этот весь прорыв – вот эта вся кракозябра [на карте] – это последствия того прорыва. И охват Константиновки, и охват Покровска с севера – это последствия прорыва в полосе одной бригады. Тогда его не локализовали, и судьба Покровска решается как раз на Добропольском выступе», – рассуждал Бекренев.

