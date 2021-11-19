«Профукали операцию с «вагнеровцами»: российские спецслужбы рассказали журналистам о провале ЦРУ

Новости Украины

Вышедшее расследование подконтрольного британским спецслужбам проекта Bellingcat по делу о задержании так называемых российских наемников в Белоруссии — это попытка отмазать ЦРУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет спецкор «Комсомольской правды», который первым в прошлом году обнародовал закулисные подробности этой операции и назвал ее американских кураторов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Давайте я вам расскажу, почему вывод британских расследователей о том, что к срыву спецоперации привела задержка отъезда «вагнеровцев» из Минска, которая произошла после совещания у Зеленского 24 июля – это полная ерунда. И именно поэтому в публикации ни слова не говорится об участии ЦРУ во всей этой провокации.

Об этом мне еще в прошлом году рассказали представители российских спецслужб и не доверять им у меня нет никаких оснований. Тем более, после того, как и публикация Bellingcat совпала с моими фактами в мельчайших деталях. Итак, именно кураторы ЦРУ в Киеве Тимоти Джеймс Сковин и Браен Томас О’Берн отменили вариант с посадкой самолета с россиянами в Киеве», – сообщает Коц.

Он приводит выдержки из беседы с представителями российских спецслужб, которые непосредственно срывали эту провокацию.

«На завершающем этапе с подачи американцев появилась дополнительная более глобальная, стратегическая цель – внесение раскола в белорусско-российские отношения. Именно для этого спецслужбы Украины завели группу в Минск и создали условия для ее невылета в Стамбул».

«В украинских СМИ сообщалось, что после вылета лайнера с россиянами на борту его предполагалось посадить на одном из аэродромов Украины. Журналистские версии разнились – украинский агент в самолете должен был изобразить из себя то ли больного, которому резко стало плохо, то ли террориста».

«Такие варианты обсуждались в кабинетах СБУ, но только на начальном этапе. Уже весной 2020 года было принято решение затаскивать группу условных «вагнеровцев» в Минск и руками спецслужб Белоруссии их задерживать. Напомню, что в момент пересечения границы с Белоруссией поздно ночью 24 июля билеты всех 33 граждан России с первоначальной датой вылета утром 25 июля из Минска были отменены, о чем члены группы не знали».

Также в российских спецслужбах опровергают утверждения, что операция провалилась из-за якобы проходившего 24 июля совещания у президента Зеленского, где было принято такое решение.

«Возможно, 24 июля у Зеленского и было какое-то совещание. Может быть, даже и по этой теме. Только напомню, что бронь на билеты по маршруту «Минск-Стамбул» для всех 33 россиян с датой вылета 25 июля была отменена из Киева еще 20 июля! То есть, за четыре дня до 24 числа организаторы акции исходили из того, что все граждане России останутся в Белоруссии, а потом окажутся на Украине», – сказал собеседник Коца.

Кроме того, он подчеркнул, что успешность и провал любой операции оцениваются по конечному результату.

«Надо, как в хоккее, смотреть на табло. А на нем мы сегодня видим, что российские граждане находятся на Родине. Что это, если не провал ЦРУ и их украинских партнеров? То есть и выводы Временной следственной комиссии Верховной Рады, и совпадающие с ней выводы британцев – это попытка выгородить участие ЦРУ, которое, собственно, и профукало операцию. Оставив отдуваться своих украинских партнеров», – резюмировал представитель российских спецслужб.

ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», американский телеканал CNN показал сюжет, в котором было рассказано о причастности украинских и американских спецслужб к аресту 33 граждан РФ в Белоруссии (так называемое «дело вагнеровцев»). После этого в офисе президента Украины обвинили американский канал в том, что тот подыгрывает ФСБ.