Прогноз: Эрдоган проглотит сожжение Корана и разблокирует вступление Швеции в НАТО

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Турция и ее лидер Реджеп Эрдоган, пока не дающие согласие на вступление Швеции в НАТО, в итоге изменят свою позицию.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал директор российского Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев

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Он считает, что яростная реакция Эрдогана на сожжение Корана в Стокгольме на 99 процентов вызвана предстоящими выборами.

«До мая надо всем расслабиться, выдохнуть и делить все заявления на 25. Кто может дать гарантии, что акции в Стокгольме не провокации каких-нибудь спецслужб? Что, официальная Швеция что-то говорила против Эрдогана или ислама? Нет. Несмотря на то что есть определенные силы, которые будируют тему отношений Турции и НАТО вплоть до ее выхода из альянса, ничего подобного не произойдет», – сказал эксперт «Коммерсанту».

По его словам, если Турция и после мая сохранит ту же риторику, это не найдет уже никакого понимания в НАТО.

«Поэтому ей придется находить способ сожительства с Финляндией и Швецией в рамках альянса, поскольку у нее нет никаких разумных причин ссориться с союзниками, которые пока делают скидку на выборы. Анкара не может полностью нарушить внутриблоковую дисциплину, и в конце концов они договорятся», — прогнозирует Мавашев.

Парламентские и президентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года.

Напомним, что на днях у турецкого посольства в Стокгольме прошла акция протеста, в ходе которой сожгли священную книгу мусульман Коран. После этого Эрдоган заявил:

«Те, кто допустил подобную мерзость, больше не могут ожидать от Турции никакой поддержки в отношении их заявления о вступлении в НАТО».