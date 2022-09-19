Прогноз: Европа возвращается в междоусобные войны. Польша следующая за Украиной

Новости Украины

США создают так называемый «пояс безопасности» между Европой и Россией, в который входит Украина. Польша, которая сегодня также является активным спонсором украинского конфликта, также стоит на очереди в этот коридор.

Об этом в эфире канала российского видеоблогера Дмитрия Пучкова заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без участия Польши этот глубокий кризис Украины был бы невозможен. Я думаю, что в аду отдельный котел для польских элит, потому что столько, сколько сделали они, используя свою территорию и все остальное для того, чтобы это превратилось в кровавую баню, не сделал никто. Они просто предоставили свою территорию, свои силы. Но они не понимают, что для США их задача тоже превратить их регион в такой же выжженный. То есть их готовят следующими. В этом смысле поляки этого, я не знаю, понимают, не понимают – это их проблемы», – заявил Уралов.

С ним согласился Пучков, который подчеркнул, что Польша уже стала понимать свою участь, о чем говорят планы по закупке танков у Республики Корея взамен тех, что были переданы Украине.

«Уже задергались, тысячу танков у корейцев купить хотят. А это про что? Это в первую очередь про то, что свои танки, советские, вы все отдали на Украину, а вам пообещали «Леопардов», а «Леопардов» Германия не дает – это раз, а танков «Абрамс» США не дают. Представляете, как вас шваркнули, друзья? А это к чему? К чему вас лишили танков, то есть возможности обороняться? А это про передел границ. Вон там, у вас, какое, это же все в результате Второй мировой, в которой победил «преступник» товарищ Сталин, который, как мы знаем, «хуже Гитлера». Так вот, границы неправильные. Вон у вас какой-то Гданьск, который, как известно, Данциг, а его придется вернуть. Кому? Немцам, у которых есть танки «Леопарды». Вот, засуетились, а американцам и это на руку – отлично, воюйте, хоть завоюйтесь вообще друг с другом», – сказал Пучков. «Центральная Европа возвращается в свое естественное состояние, – резюмировал Уралов.