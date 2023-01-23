Прогноз: К концу февраля русские продавят ВСУ до последней линии обороны в Донбассе

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Последние события на фронте показывают, что военная инициатива прочно перешла к российской армии, но ее успехи пока не носят стратегический характер.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин.

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«Сейчас российская армия, как пошутили в одном фильме, диктует свою непреклонную волю остальному миру. Но, конечно, надо понимать, что в реальности наши успехи пока не являются стратегическими — это тактическое продвижение. Оно улучшает наши позиции, противник при этом несет большие потери. Но пока их нельзя оценивать как что-то серьезное и знаковое», – сказал Шурыгин «Известиям».

Он отметил, что киевским режимом поставлена задача за месяц-полтора мобилизовать не меньше 150 тысяч человек, чтобы сформировать два ударных корпуса.

«Только в январе они получили комплект техники, позволяющий укомплектовать три пехотные бригады типа американских Stryker. Украине сейчас очень нужны танки. Советские им дает Польша. Англичане готовят передачу своих тяжелых Challenger. К этому процессу могут подключиться и другие страны», – говорит аналитик.

Он считает, что усиление ВСУ бронетехникой вряд ли что-то изменит в стратегическом плане, но затянет боевые действия.

«Можно рассчитывать, что к февралю мы продавим украинские силы до последней линии обороны в Донбассе — Константиновка–Краматорск–Северск, – прогнозирует Шурыгин. – Тем более что Украина сейчас многие лучшие свои части, понесшие большие потери, оттягивает для пополнения и переформироваяния и заменяет их теробороной. Это облегчает задачу», – резюмировал Шурыгин.