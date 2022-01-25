Прогноз: После встречи Путина и Си появятся новые формулировки о противостоянии Западу

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Тотальная враждебность Вашингтона избавляет Китай от последних иллюзий в отношении США.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает востоковед, руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.

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«Столкнувшись с небывалой враждебностью Америки после 40 лет не просто мирного сосуществования, но скорее «сожительства», китайцы также избавляются от последних иллюзий. Все чаще они приходят к мысли, что иррациональное неприятие всего китайского в США происходит из-за мощного слоя синофобии в коллективном бессознательном населения. На нем стоит антикитайская политика Белого дома и обоих главных партий, которые спорят обо всем, кроме ненависти к Поднебесной», – пишет Тавровский в «Московском комсомольце».

По его словам, синофобия, как и русофобия, объясняются стремлением уничтожить ставящих под сомнение американское «данное Богом природное право править».

В условиях интенсивных дипломатических игр Москвы и Вашингтона повышение уровня доверия — вот главный результат «олимпийской» встречи Путина и Си Цзиньпина, на который надо рассчитывать. Конечно, Пекин не подаст заявку на вступление в ОДКБ, о чем рассуждают некоторые чересчур оптимистично настроенные эксперты и журналисты. Москва и Пекин вряд ли заключат Соглашение о совместном предотвращении внезапного нападения, про которое довелось услышать на заседании одного из московских «мозговых центров», – считает эксперт.

Он полагает, что в итоговом документе после встречи появятся новые формулировки, разбором которых дружно займутся политологи всего мира.

«Но главный итог предстоящей встречи предсказать можно уже сейчас. Россия и Китай пока не станут единой «командой биатлонистов», но по-прежнему будут противостоять противникам спина к спине», – резюмирует Тавровский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», США и НАТО подталкивают Москву и Пекин к военно-политическому союзу.