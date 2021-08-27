Прогноз: Скоро подожгут всю Украину

27.08.2021 08:34 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Поджог дверей офиса Уполномоченного по правам человека в Киеве – предвестник нацистского беспредела, который вскоре охватит всю Украину.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил один из лидеров общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«Символично, что украинские радикалы решили предать анафеме главный правозащитный орган «незалежной». Долгие годы уполномоченный по правам человека на Украине не выполнял свои конституционные обязанности, попирая права человека в стране победившего майдана и разрухи. Постмайданные чиновники Украины и так называемые правозащитники сами пригрели и вскормили этих нелюдей – националистов. И теперь несут заслуженное наказание. Сегодня Зеленский – сумасшедший диктатор, по-другому не назвать. СМИ, озвучивающие противоположную позицию, он закрывает, их лидеры преследуются. Он угнетает собственный народ, люди живут всё хуже и хуже. Это сумасшедший диктатор», – комментирует общественник.

Он полагает, что украинское руководство традиционно обвинит в произошедшем «российских агентов». Однако инцидент в Киеве – это только начало беспорядков, поскольку радикалы ощущают, Зеленский и его окружение «до дрожи боятся нациков».

Муратов считает, что без начала сопротивления силами жителей Украины ситуация не улучшится.

«Важно, чтобы нормальное большинство понимало это, и начинали открыто заявлять о своей позиции, перестали бояться этого меньшинства. Иначе всё закончится очень печально. Пути два – или Украина воссоединится с Россией, либо между ними будет большая война. В головах украинской элиты она уже идёт. И сегодня им нарезаются такие задачи с Запада. Поэтому либо Украина воссоединится с Россией, либо эту войну всё-таки развяжут», – резюмировал общественник.