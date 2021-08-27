Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
27.08.2021 08:34 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Политика, Украина
Просмотров:

Прогноз: Скоро подожгут всю Украину

Новости УкраиныПоджог дверей офиса Уполномоченного по правам человека в Киеве – предвестник нацистского беспредела, который...

Поджог дверей офиса Уполномоченного по правам человека в Киеве – предвестник нацистского беспредела, который вскоре охватит всю Украину.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил один из лидеров общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Символично, что украинские радикалы решили предать анафеме главный правозащитный орган «незалежной». Долгие годы уполномоченный по правам человека на Украине не выполнял свои конституционные обязанности, попирая права человека в стране победившего майдана и разрухи.

Постмайданные чиновники Украины и так называемые правозащитники сами пригрели и вскормили этих нелюдей – националистов. И теперь несут заслуженное наказание.

Сегодня Зеленский – сумасшедший диктатор, по-другому не назвать. СМИ, озвучивающие противоположную позицию, он закрывает, их лидеры преследуются. Он угнетает собственный народ, люди живут всё хуже и хуже. Это сумасшедший диктатор», – комментирует общественник.

Он полагает, что украинское руководство традиционно обвинит в произошедшем «российских агентов». Однако инцидент в Киеве – это только начало беспорядков, поскольку радикалы ощущают, Зеленский и его окружение «до дрожи боятся нациков».

Муратов считает, что без начала сопротивления силами жителей Украины ситуация не улучшится.

«Важно, чтобы нормальное большинство понимало это, и начинали открыто заявлять о своей позиции, перестали бояться этого меньшинства. Иначе всё закончится очень печально.

Пути два – или Украина воссоединится с Россией, либо между ними будет большая война.

В головах украинской элиты она уже идёт. И сегодня им нарезаются такие задачи с Запада. Поэтому либо Украина воссоединится с Россией, либо эту войну всё-таки развяжут», – резюмировал общественник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть