Прогноз: «Ставки растут. Путин покажет готовность ввести военное положение»

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Новости Украины

В предстоящем обращении к Федеральному собранию, которое ожидается в конце недели, российский президент Владимир Путин пошлет сигналы Западу.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал политтехнолог Дмитрий Фетисов.

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«Скорее всего, это обращение Владимира Путина захватит все категории общества. Это будут не только депутаты и сенаторы, но и федеральные и региональные элиты», – сказал эксперт «Известиям».

Он предположил, что значительная часть послания будет посвящена простым гражданам.

«Но, конечно, прозвучат сигналы для западной элиты. Вероятно, прозвучат темы специальной военной операции, итог референдумов и присоединение к РФ новых регионов, мобилизации, а также необходимости защиты территориальной целостности страны. Ожидать введения военного положения, думаю, пока не стоит, но, возможно, президент покажет готовность его ввести», – не исключает Фетисов.

Он добавил, что «ставки вокруг действий на Украине растут», о чем говорят заявления о допустимости применения Россией ядерного оружия. Впрочем, политтехнолог полагает, что такой риторикой «власти только хотят достучаться до Запада, который поставляет Украине оружие».