Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
03.11.2021 09:58 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
Просмотров:

Прогноз: Украина увеличит импорт военной техники

Новости УкраиныСмена министра обороны на Украине может означать изменение политики украинского правительства в обороной сфере....

Смена министра обороны на Украине может означать изменение политики украинского правительства в обороной сфере.

Об этом в ток-шоу «Пульс» телеканала «Первый независимый» заявил руководитель киевской стратегической группы «София», политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Министр обороны является политиком в оборонной сфере, отвечает за основы оборонной политики и её реализацию, и за сферу, связанную с военными сектором и оборонной промышленностью. Мне кажется, что смена министра обороны связана не столько с военным делом, сколько с определённой политической позицией или экономическими вопросами», – сказал эксперт.

«Я не исключаю, что в ближайшее время резко изменится тон правительства в отношении оборонного заказа, и у нас увеличится импорт, у нас увеличится количество лоббистских прожектов, связанных с поставками импортной техники. Недаром такой пиар вокруг импортного беспилотника», – сказал Ермолаев.

Вчера министр обороны Андрей Таран подал в отставку. Как сообщал «ПолитНавигатор», в офисе президента Украины призвали молиться за назначение министром обороны ненавистника Донбасса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть