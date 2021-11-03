Прогноз: Украина увеличит импорт военной техники

03.11.2021 09:58 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Смена министра обороны на Украине может означать изменение политики украинского правительства в обороной сфере.

Об этом в ток-шоу «Пульс» телеканала «Первый независимый» заявил руководитель киевской стратегической группы «София», политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министр обороны является политиком в оборонной сфере, отвечает за основы оборонной политики и её реализацию, и за сферу, связанную с военными сектором и оборонной промышленностью. Мне кажется, что смена министра обороны связана не столько с военным делом, сколько с определённой политической позицией или экономическими вопросами», – сказал эксперт.

«Я не исключаю, что в ближайшее время резко изменится тон правительства в отношении оборонного заказа, и у нас увеличится импорт, у нас увеличится количество лоббистских прожектов, связанных с поставками импортной техники. Недаром такой пиар вокруг импортного беспилотника», – сказал Ермолаев.

Вчера министр обороны Андрей Таран подал в отставку. Как сообщал «ПолитНавигатор», в офисе президента Украины призвали молиться за назначение министром обороны ненавистника Донбасса.