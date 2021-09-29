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29.09.2021 15:37 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, нацизм, Политика, Сюжет дня, Украина
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Прогноз: Власть на Украине перейдет в руки праворадикальной хунты

Новости УкраиныЗаигрывание с националистами и приход их в руководство армии приведет к тому, что на...

Заигрывание с националистами и приход их в руководство армии приведет к тому, что на смену политикам на Украине к власти уже через три-четыре года могут прийти военные радикалы.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бортника, это приведет к превращению страны в аналог латиноамериканской диктатуры.

«Зеленский не понимает риска этого процесса, поскольку правые во главе с популярным генералом – это прямая дорога к какому-то режиму полковников. Сейчас это звучит несерьезно, но поверьте, пройдет три-четыре года, Зеленский расставил сейчас популярных военных – защитников Донецкого аэропорта и других, пройдет три-четыре года, эти правые структуры внутри армии, во главе с популярным военным могут составить очень серьезную конкуренцию нашим традиционным гражданским политикам. Причем, не всегда формальную», – сказал эксперт.

«Украина, если она будет сохраняться в модели нынешнего развития, рано или поздно будет латиноамериканизироваться и военные, силовые структуры будут получать все больше власти… Причем, военным, пришедшим к власти на сомнительных выборах – египетские сценарии какие-то, греческие сценарии в свое время, португальские», – заявил Бортник.

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