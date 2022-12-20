Прогнозы не оправдались: в новом году украинская экономика продолжит лететь под откос

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Вопреки ранее звучавшим прогнозам, в следующем году падение украинской экономики продолжится,

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Экономическая правда», дочерний портал антироссийского пропагандистского сайта «Украинская правда».

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«Насколько устойчива будет украинская энергосистема в течение остальных зим, неизвестно. Такая неопределенность не позволяет прогнозировать экономические показатели не только на 2023 год, но даже на конец 2022 года. Экономисты сходятся в одном: первый квартал следующего года принесет стремительное падение ВВП, а 2023 год вряд ли станет годом какого-либо экономического восстановления», – говорится в статье.

Так, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук объясняет: хотя в 2022 году ВВП Украины в первом квартале упал на 15%, в первом квартале 2023 года он может снизиться еще по меньшей мере на 25%.

«Это очень болезненно для экономики в целом и для многих секторов, в частности, прежде всего для промышленности. Это может привести к простою производства, снижению зарплат и отправке работников в простой», – сокрушается эксперт.

Впрочем, он надеется, что благодаря низкой сравнительной базе даже небольшое оживление экономической активности во второй половине года можно будет вытянуть результаты в положительную зону.

Более пессимистичен глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

По его словам, при худшем сценарии, то есть если дефицит в энергосистеме будет достигать 60-70% (сейчас, по словам украинских энергетиков, порядка 50%), ВВП в 2023 году может упасть на 30% и более.

Он добавляет, что если дефицит останется на нынешнем уровне, то первый квартал 2023-го может завершиться падением ВВП на 40%, а год – на 10%.

Падение на 2023 год прогнозируют и аналитики инвестиционной компании Dragon Capital, где считают, что экономика Украины сократится на дополнительные 5% после падения на 32%.