Прогнозы: Удар по Крымскому мосту – прелюдия генерального наступления ВСУ

08.10.2022  08:55 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Война, Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Удар по Крымскому мосту – прелюдия генерального наступления ВСУ – прорыва к Азовскому морю с целью рассечения российской группировки и ликвидации сухопутного коридора к полуострову, а затем и его дальнейшего захвата.

«Теперь точно на Мелитополь попрут», – прогнозирует донецкий социолог Денис Селезнев.

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Удар по Крымскому мосту – прелюдия генерального наступления ВСУ – прорыва к Азовскому морю...

С ним соглашается обозреватель Юрий Подоляка.


«Это очевидно очень сильно усложнит логистику Крыма и всего южного направления СВО. И похоже, это прелюдия главного удара ВСУ на Юге», – пишет он.

Партия Владимира Зеленского опубликовала специальное заявление по поводу подрыва моста.

«Можно вечно смотреть на огонь, который пылает на Крымском мосту… Хорошие новости хорошего субботнего утра», – отмечается в сообщении партии «Слуга народа».

А пользователи соцсетей напоминают, что одно из грозных заявлений замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева касалось как раз украинских угроз Крымскому мосту. И вот настал момент проверить, что слова чиновника не разойдутся с делами.

«Неизбежный вопрос: это последняя «красная линия» или… следующей будет Крымский мост в Москве?» – спрашивает военкор Геннадий Дубовой.

Политолог Сергей Марков предупреждает:

«Теракт на Крымском мосту показывает, что США и их украинский прокси режим будут сдвигать Красную линию все дальше и дальше. Нет ответа России? Ещё дальше. Опять нет? Ещё дальше».

С ним соглашается политолог Владимир Корнилов.

«Одно знаю точно: пока мы не будем жестко отвечать на все более и более наглые и дерзкие диверсии, ограничиваясь пустыми угрозами, эти диверсии будут только усиливаться и ужесточаться», – предостерегает эксперт.

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