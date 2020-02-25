«Программа «12 шагов» – это европейское признание Крыма российским» – украинский эксперт

25.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Все попытки президента Украины Владимира Зеленского консолидировать украинское общество разбиваются о вопрос «Чей Крым?», поскольку признать российским его нельзя, а украинским его не признают сами крымчане.

Об этом youtube-каналу «PolitWera» заявил украинский политолог Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Двенадцать шагов» для меня – не план мира, это план прекращения огня, замораживания конфликта, – сказал эксперт. – И в этом я вижу только позитив, а не негатив, как некоторые буйные головы. Ты должен остановить горячие действия, а потом договариваться. Но это противоречит целям людей и политико-экономических (американских – ред.) групп, которые сейчас управляют Украиной».

По мнению Мишина, за этими людьми и группами стоит не президент США Дональд Трап, а его оппоненты из Демократической партии и транснациональных корпораций. Напротив, нынешний американский лидер своим участием в палестино-израильском конфликте сломал все существовавшие ранее шаблоны по урегулированию конфликтов.

«Посмотрев на Трампа, подумали, если ему можно, то почему нельзя европейцам и россиянам закрыть вопрос Крыма? – задался вопросом политолог. – На Украине, считается, оккупация Россией началась шесть лет назад 20 февраля. Смешно, конечно. До этого недели три в Крыму думали, как не допустить, чтобы приехал десант активистов (украинских националистов – ред.) и не начались поджоги, взрывы и забрасывание камнями…. И понятно, что Крым никогда не вернется… Де факто это уже признано, формально – нельзя».

Политолог считает, что «12 шагов» – это фактически признание Крыма российским.

«Это удар по Украине и нашему президенту, который должен консолидировать (общество), а вопрос «Чей Крым?» – он до сих пор такой забавный… Как бы ты не хотел ответить, понимаешь, что крымчане сами вернуться не захотят. Одна надежда, что в России вдруг что-то изменится. Не изменится, Россия сосредотачивается», – добавил Андрей Мишин.

Напомним, ранее генерал СБУ призвал расширить Крымскую границу до Донбасса.